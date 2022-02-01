走過江湖五十幾個行業，經過半世紀的茫茫人生，最後才找到「刻石頭」做為自己終身的事業。游信次的傳奇人生，正是他自己創作的泉源。

1938年出身於台北成長於花蓮的他，一生充滿了傳奇性的生活，走過了各行各業，也流浪了各地。人稱「阿不拉」（Abula）的油桑（油與游同音），自稱做事是個「虎頭貓鼠尾」的人，「一年換二十四個頭家，轉來食尾牙亦擱早早」。十八歲因為母親操勞過度病逝，再加上家貧，就到台北做三輪車夫，後來又賣龍眼、賣甘蔗、賣菜、開雜貨店等行業，後來甚至開馬殺雞店也做童乩。五十二歲時，因為事業又出現問題，他看到花蓮盛行賣「奇石」，於是換過各種工作的他就開始賣奇石這個工作。油桑不會游泳，為了撿石過活有三次差點遭到滅頂的命運，後來撿石頭的人越來越多，油桑便想到石頭越來越難撿，乾脆自己雕刻石頭好了，反而開啟了他人生的新門，一頭栽入他生命中的「最愛」。

花蓮的茄苳腳讓本來流浪各地的油桑因此安定下來，石雕成了他生活的重心。油桑說：「摃石頭過程中，常常摃到家己，每一粒石頭攏有阮流的汗和摃著家己所流的血。但是阮毋驚艱苦，阮的精神攏投入石頭內。」雕刻過程的趣味與辛苦，磨練和改變了從小就相當依賴的個性，油桑整個人就因此改變了。

走進油桑的石雕公園，放眼望去，我們會發現到處都有動物矗立在這座公園，有老虎、馬、牛、豬等等大小動物，也有人在各處講話，突然間，我們會想：「到底這是公園還是動物園呢？又怎麼有這麼多人在說話呢？」當然囉，這的確是石雕公園，因為這些作品最多的是刻畫人的表情，也有許多動物的造型，這些虎、馬、牛、豬等作品的動物造型，是依據石頭本來的面貌形狀，為它們注入雕塑精神與生命而成，可以說是老天完成了一半，他又為老天完成另一半。表達人感情與表情的作品才是他主要的創作內容，這些作品深刻傳達了中下勞動階層人物的感情與精神。這是因為勞動階層是實實在在做苦力的，生活與內心比較踏實而且接近土地。油桑的每一件作品表情與感情都不同，令欣賞者不會覺得枯燥乏味。



《看天的人》之一，石雕。圖／蘇振明提供

在油桑的石雕公園中的樹下有一座《三分醉茫茫》石雕，雕刻著一個人拿著酒杯喝酒喝得醉茫茫的表情，油桑與許多朋友認為這是他的寫照，自述著只要他雕刻著石頭，就「無憂無愁」「醉茫茫」陶醉其中的生活。

歐洲的美術作品有許多是描述人體的藝術品，同樣地，油桑的作品也深入的刻畫人體。他的作品《懶鳥》（福佬語諧音，意指男性生殖器官）是表達男性的魄力等等，他說就算是英雄也要能征服女人才能成為大人物。另一座作品刻畫女性生殖器官，生殖器官上雕刻著一隻「豬哥」，他說這樣表現出男人豬哥的本性。貼切的寫實，令人不覺得猥褻反而相當的親切。還有一座《偉大的媽媽》，琢磨著那懷胎六甲的肚子，那充滿喜悅與生產苦痛的容貌，藉此表現他對媽媽的敬愛。



《蠢蠢欲動的查埔人》石雕。圖／蘇振明提供

從1991年開始雕刻石頭到1995年共四年的時間，創作出一百四十多件作品，最大的作品有五噸。油桑的第一件作品是五十四歲完成的《坐禪的老和尚》，後由他的好友收藏在海產店中，也是因為這件作品被報社記者發現而報導，油桑的作品才開始受到矚目。

因為7、8月炎熱的天氣不適合雕刻工作，於是游信次就拿起水彩筆，待在房間手裡畫著二、三十年代台灣社會的變遷，畫中有抬花轎、殺豬公、牽豬哥、挽面、童乩過火、布袋戲、歌仔戲等等當時各行各業的生活與社會狀況，希望藉自己對當時社會的記憶與繪畫，能夠喚起年輕一代對當時台灣的認知。看到游先生的畫，我們可以深刻的看到咱阿嬤時代的社會。



《鬱卒的老人》，石雕。圖／蘇振明提供

朋友說他到了五十幾歲才知道自己要如何過日子，過去流浪的人生，莽莽撞撞的日子，經由雕刻石頭找回了自我。

「心稀微，在路邊，路燈光青青；就親像照阮心情，黯淡無元氣……（悲情城市）」這是游桑最喜歡的首歌。洪一峰的悲情城市，滄桑低沉，正好似描寫過去他經歷過三教九流和流浪不定的生活，也像是敘述過去台灣歷經殖民統治的滄桑與無奈。



《有智慧的老人》，石雕。圖／蘇振明提供