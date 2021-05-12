美國的黑命貴運動引起全球關注，其實這不是族群對立，而是左派政客等利用煽動族裔問題而獲得權力。

歧視問題哪個國家都存在，只要有人群的地方，就會有歧視，這是人類的共性之一。例如大城市的人瞧不起鄉下人，暴發戶蔑視窮人，大中國主義者歧視邊陲地區的人。但在今天的文明世界，僅僅因為膚色而種族歧視的，其實很少很少。人們更多的是瞧不起（蔑視）惡劣的舉止、行為。

在美國對黑人問題更證明人們歧視的不是膚色。比如：美國黑人僅占人口13.4%，但犯罪率卻占50%！在被稱為「兇殺之城」的紐約和芝加哥，主要兇犯是黑人，多數被害者也是黑人，在黑人集中的芝加哥南部，幾乎每天都有兇殺案，黑人被黑人殺害。這是2015年的一份統計：

黑人被白人所殺 2%；黑人被警察所殺 1%；白人被警察所殺 3%；白人被白人所殺 16%；白人被黑人所殺 81%；黑人被黑人所殺 97%！黑人的犯罪率是白人的七倍！強姦和性犯罪，黑人是亞裔的32倍！

面對這樣的數據，說對黑人的歧視是因種族和膚色，不僅是睜眼說瞎話，而且是左派政客和左瘋媒體用來做「政治正確秀」的工具，用這個工具撕裂美國。

歐巴馬八年毒化了黑人

2008年黑人歐巴馬當選總統，人們期待美國的族群問題能夠緩和，黑人犯罪率下降，結果正相反，歐巴馬不僅沒有致力族裔和睦，反而時刻提醒黑人和白人膚色不同的問題，在用階級劃分人群的同時，更用膚色製造對抗。在遇到警察和黑人嫌犯衝突造成傷亡時，刻意煽動黑人對抗警察。歐巴馬八年執政使美國的黑白問題（其實是黑人犯罪、鬧事問題）更加嚴重。歐巴馬的煽動，讓黑人感到有總統撐腰，更加有恃無恐，情況一路惡化。

「美國對黑人有制度性的種族歧視」一說完全不能成立。黑人只佔美國人口一成多，如果對黑人有制度性歧視，歐巴馬怎麼可能當上總統？白人在美國佔壓倒多數，恰恰是因為白人急於讓一個黑人當總統，才把沒有任何政績、無品無德的歐巴馬送進白宮。面對一清二白的事實，指控美國制度性歧視黑人者，不是無良政客、左派作秀文人，就是被洗腦成被害妄想的黑人犧牲品。

說美國警察歧視黑人，也同樣站不住腳。跟普通人同樣，警察歧視的是罪犯。黑人犯罪率高，與警察衝突多，當然成為警察（執法者）要對付的對象。被警察 「跪死」 、導致一場全美打砸搶燒的「黑命貴」暴動的黑人佛洛伊德就是慣犯，多次入獄，曾吸毒、偷盜、甚至闖進民宅用槍頂著孕婦肚子搶劫。他被警察抓住時是被一店主舉報使用假鈔。他的死亡是個悲劇，但他絕不是黑人和白左們吹捧的英雄，他是罪犯。

高福利和單身家庭害了孩子

黑人為什麼犯罪率高？而且主要是青少年？其中一個重要原因是缺乏家教，太多的黑人孩子從小就沒父親。50年前，有25％的美國黑人婚外生子，在當時已是令人震驚的比例。現在這個數字增長了近兩倍；目前美國黑人婚外生育率高達70％（亞裔不到5％）。最新統計，在美國15到25歲的黑人女性中，未婚生了孩子的高達75％！也就是說，每四個黑人孩子，有三個沒有父親。孩子從小沒父親，母親又生一堆孩子，誰來教育？哪裡會有家教？這些做了父母的人自己都沒有基本的教育。

既然沒有能力家教，為什麼還要生那麼多孩子？這才是美國的制度問題，因為孩子多了，就可多領福利。在美國，一個單身母親帶三個孩子，政府給的各種福利（食品券、現金、加其它各種補助款等等花樣繁多）相當於一個電腦公司中等職員的收入。有這樣的收入，誰還去工作？坐吃別人納稅款，不亦樂乎！單親母親有大把福利補貼，正中那些不負責任的男人們的下懷：不結婚，孩子就被政府養著了；不結婚，不用對老婆孩子負經濟責任，他還能自由自在跟別的女人再生一堆孩子。如此惡劣狀況下，黑人家庭和社區怎可能健康和進步？

歐巴馬上台時，美國有2600萬人領取福利（按族裔比例，黑人是最多的），到歐巴馬八年卸任時，領福利的激增到近5000萬人，幾乎翻了一番，三億美國人平均每六人就有一個領福利。國家給空子，自然就有懶漢鑽，不勞而獲，吃勤奮勞動者繳納的稅款。誰都知道，國家不產生錢，是人民養活了政府；政府用高稅收搜刮民財，強行把勤勞者的財富收走，然後用高福利大撒錢養懶漢，懶漢再支持大撒幣政府。由此惡性循環。

大撒錢是歐巴馬、拜登等左派發善心、照顧窮人之舉嗎？絕不是！他們是用高福利收買人心、變相買票。那些不交稅，還得到福利的人，自然感恩戴德、成為左派的「票源」。在美國有多達47%的人不交稅（所謂窮人），而那些領取福利的大軍（5000萬）基本都傾向左派民主黨（恩主）。所以，美國黑人青少年犯罪率高的問題，和家庭結構、家庭教育有關；而導致不健康家庭結構的高福利則跟左派民主黨「變相買票」的政策是直通車關係。這種高福利制度不改革，美國直線增多的黑人單親家庭、青少年缺乏家教而犯罪高的問題，就沒法解決。這跟什麼黑命貴指控的「警察暴力」無關，跟左派政客黑心「圖權害命」則是直系關係。

左派為選票不惜害人

所以美國的所謂黑人問題的關鍵，是左派為了獲得權力，而不惜損害黑人、犧牲美國國家利益，典型的為了目的不擇手段。對此問題有專門研究的美國西裔學者查韋絲（Linda Chavez）曾說：黑人問題不是什麼種族歧視造成的，它和黑人的不重視「家庭價值」、大量婚外生子、黑人男子不負責任，以及黑人的「受害者心理」有直接的關係。現在應該再加一個，也是最重要的，是民主黨政客和左媒的煽動。政客為權力，媒體為意識形態，都在用謊言洗腦黑人，把眾多黑人洗成被受害者心態扭曲的犧牲品。所以，左派政客和左派媒體才是「謀殺」黑人的真正兇手。



2020年8月美國黑命運動持續抗爭。示意圖／擷自BBC中文網

※本文原載台灣《看》雜誌2021年5月號