所謂「港版國安法」的問題，為什麼讓人感到巨大的不安，主要原因在於《香港特別行政區基本法》的第23條明文規定，必須要由香港立法會來決定香港的國家安全立法。可是呢，今天我們看到的，是由全國人民代表大會通過一個決定，授權全國人大的常務委員會針對香港來制定國家安全法，也就所謂的「港版國安法」。這樣的一種立法程序，以及立法的主體，和《基本法》23條所規定的香港立法會完全不一樣。

如果說港版國安法，是為了維護一個國家兩種制度下香港高度自治的一種立法的話，那麼為什麼連最基本的《基本法》23條這個條文都不願意去遵守呢？如果連這樣一個條文，都不能夠去遵守的話，那麼我們如何相信，其他的《基本法》條文，在這些條文當中對香港人民以及對國際社會所做的政治承諾，會被中國共產黨來履行？

規範對象包括居港外國人

再來，港版國安法，它所要規範的對象，不只是香港的公民，也包括在香港居住、生活，甚至過境的所有的人群。我們知道，香港是一個國際的自由城市，國際金融與貿易的中心，也是東亞地區非常重要的法律爭議調處中心，所以，香港相當程度扮演中西經貿、社會、文化交流中非常重要的橋梁角色，因此，世界各國，都在香港擁有巨大的利益，所以當港版的國安法通過之後，──我們看到的條文，是它要對於所謂顛覆國家政權，或者是境外敵對勢力干預，如疑有資金的往來，或者是有分裂國家、分離主義傾向的思想、言行，或者活動，通通納入在國安法追訴的範圍之內，這個就會導致一個什麼樣的結果呢？就是在香港的所有的外國人，都可能成為潛在的國安法所要訴究的對象，甚至包括臺灣人，哪怕是主張中華民國主權獨立於中華人民共和國之外的，都可能在中共的定義之下，被認定屬於分裂國土、分離主義的傾向的言行，而成為國安法所要追懲的對象。所以這會讓香港成為一個在人身自由的保障，在思想、良心、言論、自由保障上面，完全淪喪的一個地方。

香港過去能夠維持它的繁榮、它的進步，就是因為香港的法治精神，當今天香港的法治，和中國大陸內部、內地成為一體，而和全世界的普世價值產生巨大衝突的時候，那麼我們就不敢期待，也難以想像，習慣於在自由世界生活的人們，如何在香港這樣一個地區，繼續維持他們的生活、繼續他們的事業、他的目標、他的理想。所以當港版國安法通過之後，我想對全世界的人類來講，遠離是非之地，應當是他們趨吉避凶最好的方法。但可憐的是香港人民，這原本是他們的家鄉，安身立命的地方，如果他們要延續他們的理想、他們的生活方式，他可能就要遠離他的故鄉了，這是多麼令人感到悲哀的事情。