今年台灣冬季較往年提早開始寒冷，尤其北部縣市更是陰雨濕冷。民眾採購家庭用品，除了網路訂購與外出到超市賣場之外。現在許多社區居民有了新選擇，可以在社區內的智慧販賣機直接完成購物或取物。專注經營智慧販賣機營運及線上線下電商整合的業者立瑪智慧零售，將過去只出現在商辦、政府機關的智慧販賣機，服務範圍延伸到全台各縣市的社區之中。

智慧販賣機與傳統販賣機最大不同之處，就是透過連接網路延伸出更多貼心消費者的服務。業者表示販賣機連上網路後與雲端資料庫連線，營運人員透過後台資訊系統，每天能快速掌握全台各地智慧販賣機的即時庫存、即時銷售狀況、購買時段等等消費習性。透過這些資料分析技術，對於消費者最有感的就是讓社區內的自動販賣機變得更便利，更符合需求。

社區居民表示：「現在社區內的自動販賣機很不一樣，過去傳統販賣機，產品都一成不變，傳統販賣機商品空了要等很久廠商才來補貨。現在的智慧販賣機的熱銷商品賣完後，很快就會有人來補貨。沒人買的商品，馬上就替換掉，商品輪替的很快。現在智慧自動販賣機買東西很方便，明顯減少去賣場超市的次數」

智慧販賣機廠商立瑪智慧零售也表示，商品針對不同社區需求作配置，提供美式賣場、日韓進口商品，涵蓋食衣住行的食品、日用品、清潔用品及伴手禮…等等近百種類別，超過數千種商品做輪替。另外，預計在年底將有超過20個社區、約有超過10萬名住戶享受到無接觸智慧販賣機的便利服務。為了讓更多社區享受新科技新生活。立瑪智慧零售邀請各社區、供應商加入新零售的智慧城市、科技社區的新生活。

立瑪智慧零售官網：https://www.limart.com.tw/