行政院長蘇貞昌（中）今（29）日與衛福部長陳時中（右）等人參訪新莊「一安藥局」口罩購買系統，向全國藥師、藥劑生長期以來協助政府致上最高謝意。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今（29）日參訪藥局時表示，全世界的武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情嚴峻，且影響越來越大，台灣由於政府團隊團結合作、超前部署，加上衛福部長陳時中努力在第一線把關，做得很好，不但得到全世界肯定，「經濟學人」雜誌也稱讚台灣的防疫成績，這都是國人齊心合力的成果。

蘇貞昌今天和陳時中等人參訪新莊「一安藥局」口罩購買系統，一安藥局門口設有「口罩快速自助購買機」，民眾能自行插健保卡選購後列印號碼牌，再到門市內領取口罩付費，且免費提供中藥防疫飲品並提供衛教宣導。

蘇貞昌向全國藥師、藥劑生長期以來協助政府致上最高謝意，並和陳時中等高喊「藥局是社區的好幫手」，感謝一安藥局能發想不同的方法，如便民的口罩機、排隊中進行防疫宣導等，讓民眾方便買到口罩的同時也能接收更多衛教資訊，他也呼籲國人一起做好防疫的工作，讓台灣已經得到世界肯定的防疫工作更進一步、做得更好。

他強調，政府防疫不以此為滿足，不斷研發創新，希望用更多元、更方便的方法讓民眾能夠更快速、方便都能買到口罩，台灣的口罩全世界最便宜，也最穩定，不斷研發更好的方法，確定後會向國人報告。

蘇貞昌說，「口罩實名制2.0」第二輪進行得非常順利，要感謝很多鍵盤後的高手協助政府一起來做，現在這個第二輪繳費到明天，到目前有100萬人繳費了，還有差不多70萬人還沒有繳費，呼籲尚未繳費的民眾趕快繳費。

衛福部表示，近6300家健保藥局、近4萬藥師（藥劑生）投入口罩販售。因應口罩產量上升，已有近800家藥局參與成人口罩增量配送。另外，「口罩實名制」自今年2月6日實施後，全國共計約5,760萬領取人次。