「愛是最甜的東西，失戀是最苦的疼痛」（台語），石川說：我的強項就是台詞，因為語句押韻，用詞你會覺得很美，聽眾聽得瘋狂，就會非常入迷。加上小菁的聲音很好聽、很美！從我從事廣播以來，我覺得她的音質最美。

石川年輕時主持廣播節目，剛出道首播是在屏東的民立電台，他與小菁搭檔主持的《青春劇場》，內容趣味且默契十足，從南臺灣開始竄紅，成為當年最受歡迎的廣播節目與各大廠商產品代言的金牌主持人。

什麼是最美的聲音?石川說，台灣話就是最美的聲音，所以，微微笑廣播網以台灣最美的聲音」為Slogan努力傳送「台灣尚水的聲音」為志業。

石川提起當時與小菁搭檔主持的節目，可以用大舞台比喻最恰當。因為兩人都受過戲劇紮實的訓練，在節目上「能說能演」，放眼當時廣播界無人能出其右。此外，石川因為少時家貧，顛沛困頓，深知社會底層人民的生活，因此在其出道後，將其生活的領悟、有感詮釋在廣播節目上，也因此，石川、小菁的節目總是令人意猶未盡，聽了還想再聽，聽眾會覺得時間過的很快。

每個人與家庭都有其故事，石川傳達「那個年代」台灣社會人民苦悶的心情與愛的故事。在台語不見容於當道備受打壓的年代，石川以台語放送的是社會底層人民的情境，貼近的是這一塊土地民間真實生活…。

回憶起那時黨國威權的年代，台語被外來統治者刻意醜化、封殺，甚至造成有所被誤解。石川說：「台語很美的」你(妳)可以用台語唸一下：「愛是最甜的東西，失戀是最苦的疼痛」，只要試著用心感受這一塊蘊育咱成長的土地，不論你(妳)的音質或聲線為何，你(妳)就會感受「台灣最美的聲音」…

※【影音】『廣播/聲音的媒體』廣播教父石川談台灣廣播史系列(一)

「戒嚴警總當道年代，莫名被下公文禁播一年」 石川：被禁播是最高榮譽的勳章(2020/5/26)

https://www.peoplenews.tw/news/45880e54-c0ae-449b-ba68-f3c5fdbc62b5

※【影音】「廣播/聲音的媒體」廣播教父石川系列影音(二)

石川一生遵循最重要的座右銘：黃志清老師的話：「不做就不要做，要做就做最好的」與管理學大師彼得杜拉克的名言「做對，做好」(2020/5/26)

https://www.peoplenews.tw/news/9557b4b6-091c-4bb1-b755-9ebe628f1153

※【影音】「廣播/聲音的媒體」石川系列影音(三)「現在還會說全省的人，大概是戒嚴時期中毒很深還未解開... /被打壓下，照樣紅！對台語傳承有著使命感…..(2020/6/9)

https://www.peoplenews.tw/news/bb808508-c401-4307-99e1-0d1f9584531a