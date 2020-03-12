自序

1962年我從台大農化系畢業，大多數同班同學選擇申請獎學金出國留學，我則致力於考取高等考試，先在台灣省衛生試驗所就任公職。1970年考取台灣省政府微生物學公費留學美國，1972年獲美國密西根州立大學微生物學與公共衛生碩士，接著於1975年獲美國紐約州立大學水牛城生物學博士學位。

原以為受完整的生物學學術研究訓練，以後可以在實驗室學以致用發揮所長，卻因緣際會，適逢前衛生署長許子秋醫師之拔擢，於1984年5月任命本人就任藥物食品檢驗局局長。當年於1980年代許子秋醫師原本在菲律賓世界衛生組織亞太總部任職，由前孫運璿行政院長委託李國鼎先生親自至菲律賓，邀請許子秋醫師回國接掌衛生署署長，當年正值衛生署擴大編制，許前署長針對現況缺失，銳意全面改革。對於藥物食品衛生之改革方案先研擬方針與之取得共識。藥檢局之功能需以研究為主，檢驗研究水準須提升，故須經組織改造及延攬高科技領導及研究人才。

本人於1989年2月卸任時，其技術研究人力，博士由2位增加到16位，碩士由1位增加到48位，學士由32位增加到108位，大學以上研究人員占率達到86%以上。另外，以專業經理人編制推動機構重組，建立國內外藥物食品之科技人才諮詢制度，召開國際科技會議。在硬體方面，在原機構興建藥物食品檢驗大樓，鼓勵同仁關心及監督興建工程。

1992年7月，前衛生署署長張博雅醫師提拔任命本人接任預防醫學研究所所長，任期共計五年八個月，張前署長綜觀當時國內外衛生醫療實況，推動人用疫苗自製及研發計畫，並進行疫苗之國際人道救援工作。當時本人率領同仁多次參與國際疫苗會議，以及親訪美國、法國、荷蘭與挪威等國疫苗藥廠，經通過多層關卡，終於獲得行政院1997年院務會議之通過，及立法院之預算審核同意，爭取到五年16億元分年執行之經費；然因衛生署本身之改朝換代，新任署長改變疫苗之國家政策而中止。當時在人事聘任方面得感謝前任預研所所長吳昭新醫師爭取本所得以「教育人員任用條例」聘任科技人才，在我任期內Ph.D由2名增至23名，因之本所之科技專業隨之提升；本所發表的研究論文也倍數增多。

在大學任教方面，曾先後在文化、輔仁、陽明、海洋等大學及研究所兼任教職，並多次以「協同教學」方式，與藥檢局及預研所前同仁共同開課，使學生可以獲得多元多樣之學識與資訊。一直到1999年由陳振和教授之推薦成為長榮大學之全職教授。隔年蕭龍生校長邀我兼任主持「研究發展處」。2001年6月由台灣教授協會、林茂生愛鄉文化基金會與該校共同舉辦「台灣主體性大學教育」研討會，當時主講者有中央研究院李遠哲院長、杜正勝教育部長，還有多位倡導台灣主體之教授學者演講及發表論文，本人在長榮大學僅略盡棉薄之力，但也促使了該校「台灣研究所」的開設與發展。

2006年秋天，我與內人慧瑜同時退休，即相偕於9月中旬赴美國德州探親，長子慶裕家庭熱情接待，也見識到在美國養兒育女之辛勞與趣聞，我們自購休旅車在美國遼闊的德州隨興暢遊，偶而也訪視兒子家共享天倫之樂。2012年初夏，我們跟隨兒子的工作搬進加州聖荷西地區，這個Sunny State明媚的陽光讓我們忍不住要驅車往加州海邊輕駛徜徉。2018年歲末氣溫遽降，細雨中輕微腦中風，在一個定期聚餐的「幸」日本餐廳，藥檢局前主秘林有週先生提議在我八十歲生日時以文筆記述往日共事情誼，藉以祝壽賜福，感謝陳陸宏博士收集「書寫洪其璧」共20篇，總體而言，舊同仁們大都退休多年，聚餐時開懷暢飲，無所不談，偶而回顧公務生涯趣聞，重溫壯年時期的豪氣壯志，值得出版成書。

作者簡介

洪其璧教授於1940年出生，歷任衛生署藥物食品檢驗局局長、預防醫學研究所所長，致力於提升衛生機關的檢驗專業及研發能量，突破僵化的人力進用制度與陋習，奠定現在衛生福利部食品藥物管理署及疾病管制署堅強的科技基礎。