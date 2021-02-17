我最敬愛的二姐大我18歲，從小如母對子一樣待我，疼我整整半世紀之久（五十年） ，姐於去年（2020年）9月份在美辭世。

幾年前，我在Youtube無意間發現一部如同珍寶般的影片，馬上分享給二姐及美國的家人看，那是1983年華視「綜藝100」節目，張小燕主持的流行歌曲暢銷排行金榜的立即播出（實況）節目，其中揭曉本週Top金曲，玉女歌手金瑞瑤上台，現場演唱入圍的新歌：〈歲月的眼睛〉，舞台上歌星的背後由一群來自高雄的「高雄市牧歌兒童少年合唱團」的孩童和聲，而舞台下揮動著雙臂的指揮家，亦正是本團的團長兼創辦人，也是我已經過世多年的二姐夫—呂光隆老師。

張小燕介紹了〈歲月的眼睛〉前奏清唱的王佩文小妹妹出場：「在家時候，在小時候，月兒默默看著我，多年以後，離家遠走，月上心頭呼喚我」，當時芳齡才二十的金瑞瑤，打扮得很日系，更是青春無敵，美麗大方，她演唱曲中有一段：「夜夜呼喚童年快走近，快快走近」，其招牌手勢十分經典令人難忘。

「高雄市牧歌兒童少年合唱團」的孩童們和音相當高亢嘹亮，當然，我的二姐夫在台下聚精會神的指揮風範，敬業程度不輸我熱愛的古典音樂裡的知名指揮家們。整支影片從頭到尾，都只看到二姐夫指揮當下的背影而已，雖然畫質並不佳，但這對在世的我們來說，已是無法形容的珍貴。當然了，看到影片，也讓我想起了我回憶最多的台灣1980年代。

以前在新聞時有耳聞Google街景車拍到某某故居舊宅門口坐椅乘涼的已故親人，而子孫懇求Google不要更新圖資的感人故事；而張藝謀的電影《一秒鐘》裡，主人翁張九聲（張譯/飾）執著一看再看膠卷電影宣導片花、已逝女兒的片格，雖然僅僅只有一秒鐘，也是不忍目送；Youtube亦然，對於惜情與念舊的人而言，Youtube在某些意義上，具有緬懷與療癒的功能。

如今，二姐也離開我們了，她和姐夫都長眠於風景秀麗的加州玫瑰崗紀念公園（RoseHill Memorial Park），因為疫情肆虐年餘，我最遺憾的一件事，就是去年9月無法見上二姐的最後一面，時時感到懊悔，我非常企盼天佑美國，讓疫情得以遠颺，讓我能夠持捧鮮花一束，親赴抔土前，致上無盡的哀思！二姐，我真的很想念您！

【註1】： 金瑞瑤〈歲月的眼睛〉 演唱於華視「綜藝100」1983年第3季流行歌曲暢銷排行金榜

【註2】：1970-1980年代，歌星有時候歌唱的時候，後面都會有合唱團伴唱和聲，感覺非常的莊重與正式，例如： 森進一演唱〈襟裳岬〉 ，就有專業的合唱團隊和音。

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