莊永明說：我曾在一個很邊陲的北方一個地方，就是冰島還上去的一個小島，那是一個極地，很多研究人員在那邊做天候測量和觀察的研究中心。有天晚上我們住在愛斯基摩人冰塊的房子，在那所辦的一個營火會，很多人慫恿我唱「杯底不可飼金魚」

那些外國朋友聽後認為像是在唱義大利歌劇。我聽到這個就傻笑……

莊永明進一步說，這個歌有它高昂的部分，現在年紀大了，也已好幾年沒唱這個歌，這個歌我就在此唱一次，也是留作一個紀念。

※《杯底不可飼金魚》

飲啦！杯底不可飼金魚，好漢剖腹來相見；

拚一步，爽快麼值錢！

飲啦！杯底不可飼金魚，朋友弟兄無議論，

欲哭欲笑據在伊；心情鬱卒若無透

等待何時咱的天！

啊哈哈哈…醉落去！杯底不可金魚！

國立傳統藝術中心出版《立言傳曲－莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》，紀念專輯收錄臺灣文史學者莊永明針對臺灣文化觀點的口述歷史影音光碟與逐字稿，以及生前遺稿，除具紀念意義外，更是臺灣近代文化研究的珍貴史料。有「臺灣百科」之稱的莊永明，在此紀念專輯中，現身說法以「臺灣歌謠小故事」為主軸，從臺灣文協百年、臺灣歌謠重要人物和代表歌曲，到自身相關收藏及著作等七個主題，循序漸進帶領觀者，從遠至今了解臺灣歌謠進程的方方面面。

此外，紀念專輯中更將莊永明老師生前遺作《大我歌聲 小我歌曲》一併收錄其內，他以精簡的文字梳理1920、1930年代臺灣歌謠的創作，以及歌謠中蘊藏的社會文化背景，乃至「臺灣文協成立」啟蒙臺灣文化主體意識，都有精闢論述，全文約2萬字，可與口述的影音紀錄對照延伸閱讀。

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