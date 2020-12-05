嘉義市年度盛事-2020嘉義市國際管樂節即將於12月18日至明(110)年1月3日展開！今年主題為「管樂搖滾BAR」，透過跨界的碰撞，激盪出不一樣的火花，更要讓您顛覆對傳統管樂的印象！

管樂節亮點眾所矚目的「踩街嘉年華」將於12月19日(六)下午2點於噴水圓環展開。今年有54支的表演隊伍，踩街團隊為史上規模最大、人數最多，跨界晚會同日晚間6點於嘉義市立體育場舉行。還有更多場室內、室外音樂會等一連串精采表演。

跨界晚會則以「搖滾體育場」為主軸。目標打造一場搖滾風格的跨界晚會，今年特別調整了晚會的形態與內容，以跨界、實驗、創新進行120分鐘不斷電的表演，包括管樂團、變換隊形表演、搖滾樂團、嘻哈及舞團共同演出。

尤值一提的是，本次也特別邀請北市建國中學樂旗隊，他們是臺灣第一支成立的「美式室外行進樂隊」，2018及2019年更在WAMSB世界行進樂隊大賽獲得總冠軍以及亞軍之殊榮。

另外，特邀團隊-老王樂隊，老王樂隊以新台灣後民謠的曲風，於2017年9月發行第一張EP《吾十有五而志於學》，亦在2019年發行第一張完整專輯《吾日三省吾身》，老王樂隊將以他們獨特的搖滾音樂結合管樂演奏，兩者之間會激盪出什麼火花，實在是令人期待。

此外，今年管樂節更委託國內知名的他拉喇叭團，製作管樂節有史以來的第一齣「管樂劇場」-「蕭士塔高維奇與我—低音號謀殺案」，結合管樂與推理戲劇的表演，訂於1月1日在文化局音樂廳首演。由衛武營戲劇顧問耿一偉教授指導、俄羅斯國家管樂團指揮Alexander Nyankin擔任音樂總監、二律悖反協作體導演李勻、與他拉喇叭團一起，攜手打造史上第一部結合即時投影與沉浸式手法的推理管樂劇場，要帶給觀眾全新的體驗，而這也是今年唯一的售票場次，購票請上兩廳院系統查詢。

室內音樂會則安排了一場次跨界演出《宇宙之音》音樂會，邀請俄羅斯作曲家Alexander Nyankin重新編曲霍爾斯特作品《行星組曲》，並由日裔美籍梶間聡夫老師擔綱指揮，這是一場跨國合作的全新體驗，音樂風格東西合併，結合國樂及管樂共同演奏，由高雄市民管樂團及國樂演奏家擔綱演出，誠摯邀請大家一同來聆賞。

※《索票》室內音樂會12月18日至26日演出場次訂於12月4日起於文化局1樓服務台開放民眾索票、27日至1月3日演出場次則訂於12月11日起於文化局1樓服務台開放民眾索票，每人每場次最多索取2張。

防疫期間，為加快觀眾進入體育場觀賞19日當天《搖滾體育場》晚會表演，今年晚會也採取索票，每人最多索取4張，12月4日起於文化局1樓服務台開放民眾索票。

為配合中央疫情指揮中心防疫措施，民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，由現場工作人員協助引導入場，並保持社交距離，體溫超過37.5度民眾，禁止入場。嘉義市國際管樂節最新消息以及詳細內容，請上臉書粉專「嘉義市國際管樂節」(https://www.facebook.com/chiayiband

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