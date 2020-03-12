武漢肺炎狂掃全球，WHO秘書長譚德塞週三在日內瓦宣布，武漢肺炎已成為全球「大流行」，面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與這場戰鬥。圖/取自譚德塞推特

武漢肺炎全球肆虐，蔓延全球114個國家，確診人數超過12萬人，面對如此嚴峻的傳染病，迫使世界衛生組織不得不宣布武漢肺炎已成為全球「大流行」，並預期將進一步擴散。秘書長譚德塞表示，由冠狀病毒引起的第一次世界大流行，世衛敲響了警鐘，面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與這場戰鬥。

星期三，世界衛生組織總幹事譚德塞在日內瓦舉行的新聞發布會上說，「我們對疫情快速傳播的水平以及許多國家不作為的嚴重程度十分關切」，因此，世界衛生組織認為，現在可以確定新冠病毒疫情已構成全球大流行。

譚德塞進表示，把目前的情形描述為全球大流行並不能改變已有的對新冠病毒的評估，也並不會改變世界衛生組織的既有行動，也不會影響所有國家做應該做的事。

譚德塞指出，過去2週中國以外的由冠狀病毒疾病病例數量增加13倍、受災國家數量增加2倍。現在，在114個國家或地區中，逾4000人喪生。成千上萬的人現在在醫院為自己的生命而戰。未來一段時間內，預期病例數、死亡人數和受感染國家的數量會進一步攀升。

他還說，之前從未見過冠狀病毒引發的大流行，這是由冠狀病毒引起的第一次大流行，世衛組織一直處於全面應對模式，世衛敲響了警鐘，籲請各國採取行動，面對這場公共衛生危機，每個人都必須參與這場戰鬥。

預防管制中心（ECDC）統計，20世紀以來的大流行包括1918年的西班牙流感、1957年的亞洲流感、1968年的香港流感、2009的H1N1大流行等。

根據最新即時統計，全球感染武肺的確診人數為125369例，4611例死亡，中國（不含香港、澳門）已達80785例確診，死亡3158例；南韓7755例、伊朗9000例、日本1330例，義大利12462例、西班牙2182例、法國2281例、德國1622例。

美國疫情情勢非常嚴峻，境內確診達1162例、死亡37例，為美洲國家最多，目前已有24個州及首都特區針對疫情爆發升級為緊急狀態，據傳美國總統川普可能會根據《災難救濟和緊急援助法》（Stafford Act）宣布「全國緊急狀態」，川普也將針對疫情於白宮發表全國電視演說。