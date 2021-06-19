如何善用「緊張不安」情緒，又能有效達成「自我安全防衛」的防疫措施，是重要的精神樂活關鍵。此關鍵就在於每個人要有「穩」、「定」與「靜」的精神狀態。示意圖／Pixabay

COVID-19疫情衝擊著整個國家、社會，及每一個人。如此的衝擊，當然會引發每個人具有「身心壓力反應」的「精神狀態」。它正可提高我們面對疫情衝擊之警覺度，導引得宜的「應對進退」之方。

但是，如果面對COVID-19疫情時，「身心壓力反應」過強，也就是面對疫情變化警覺反應過強，那麼就會讓人慌了手腳，失去方寸，甚至會受他人影響，風聲鶴唳，不知所措。

就精神病理的觀點

目前COVID-19疫情之衝擊，隱含著內在與外在之兩種因素，內在與外在因素互相激盪的交互作用，所引起之衝擊更為劇烈。如果一個人天生（個性）反應就很強烈，若再加上外在疫情嚴重，確診個案數逐日增加，就會與天生高度反應的個性產生惡性之交互作用，易於導致處理事情之腦力不足狀態，引起難受而超強的身心壓力反應。會讓人坐臥不安、失眠，不知如何是好，對未來無法把握（精健道第1道）。

在此情景下，最重要的精神病理因素是「生命受威脅」之恐慌反應過量，處理事情的腦力長期處在過度之警覺狀態，容易造成不恰當的安全防衛行為，例如足不出戶（室）而窩居，又如出外穿戴厚重又帶著外科用手套，因而生活不便又不健康，或積極探尋疫情變化的信息，不分真假，容易受到傷害，而焦慮反應更形嚴重。這是當前COVID-19疫情達到社區感染，需要第三級防疫措施下，日常生活中值得關心的精神健康議題。

就精神樂活的觀點

如何善用「緊張不安」情緒，又能有效達成「自我安全防衛」的防疫措施，是重要的精神樂活關鍵。此關鍵就在於每個人要有「穩」、「定」與「靜」的精神狀態。能「穩」就在「緊張不安」狀態下，不會失去精神功能之情緒平衡；能「定」就在「緊張不安」狀態下，不會失去思考、分析的能力；能「靜」就不會在「緊張不安」狀態下失去有效之「自我防衛、關懷他人」的行為表現。所以面對當前COVID-19疫情之嚴峻考驗，雖然人人緊張，社會措施嚴謹，時刻面對「生命威脅」之挑戰，只要我們構建一個「穩、定、靜」的精神狀態，就是面對COVID-19衝擊的一個中流砥柱。

至於面對正熾的COVID-19疫情，我們要如何尋獲此「穩定靜」的良方，並善加運用，使我們不只能安然渡過COVID-19之疫情，又能習得寶貴人生經驗與歷練呢？

就精神健康之道的「心腦操練」觀點，我有下列建議：

一、沉著安心地面對那緊張與不安

面對來勢洶洶之疫情，人人惶惶不安，在此情形下，有必要每天要有幾次能坐下來或躺下來，花幾分鐘，進行足定氣靜（精健道第2道）的心腦操練。其基本功夫是：

第一步：擴胸、雙肩放下五秒鐘，用心去感受雙肩放下之「輕鬆感覺」。

第二步：自然地做腹式深呼吸五次：先長長地用力吐（呼）氣，再自然地深深吸氣，並靜靜地感受深吸氣時，胸腹部之「舒暢感覺」。

第三步：自然地呼吸五次，每次呼氣時，腳趾向下壓，吸氣時，腳趾向上仰放鬆，靜靜地感受腳趾之「放鬆舒適感覺」。

第四步：平穩地呼吸，把腳趾放鬆之舒適感，慢慢地傳轉到腳底，並移到腳跟處，使舒適感佈滿整個腳底，心思停在腳底約10秒鐘，感受「心境之定與靜」。

二、善用疫情期間減少外出活動的多餘時間

首先，警覺那難得的空下來的時間，找點事情做做。每個人覺得最有意思的活動不盡相同，有下列幾個方向之活動值得參考：

(1)與家人泡一壺茶，或泡杯咖啡來分享品茗與咖啡之樂趣，並坐下來聊聊，一起擁有這美好的時光。

(2)與親戚、朋友在網路上(如LINE)互傳自己得意的好照片，互相傳遞鼓勵與關懷，達成三五成群之情意（精健道第10道），增強並享有那美好之親情與友情。

(3)房子、倉庫、書房之整理。善用疫情期間多出來之時間，把平時想整理而抽不出時間及時整理之房子各角落，做做清理與安排，可以創造一種舒適與新鮮呢！下面一則實證是我的親身經驗，傳了幾次LINE信息，好友卻未讀未回，擔心極了，幾天後終獲一份喜訊：好友在疫情正熾，種種活動取消之際，放下手機，把堆積30年的老書房整理一番，欣喜有書房之新擺設方便讀寫使用。能有如此灑脫與自在，確是人生勝境。

(4)閱讀或看電影：人人均曾經遺憾平時沒有空好好看一本喜歡的書，或無法靜下來看一部自己喜愛的電影。在疫情正熾的時光，可以享有此好機緣中得來之好時光，好好地閱讀這本書，好好地欣賞這部電影，心智可因此大開，那真美好呢！

三、正確而有效的掌握疫情變化與防疫措施

每天找一個時段打開電視新聞收視國家防疫中心之疫情報導，並注意疫情中心專家所建議之防疫措施與方法，盡量避免花太多時間多次地收視驚悚之疫情新聞報導，對渲染的報導或評論，最好能忽略之。如此可以減少疫情刺激，可以降低不安情緒。

四、日日充沛腦力

要能完整、有效地執行上述個人防疫功夫，需要有專注的注意力，需求情緒反應之自覺與掌握，需要有恰當、掌握得宜之行為表現，以落實必要之活動與活動安排，因此需要有充沛的腦力。所以，每天生活要能依保養頭腦之十大方法（精健道第3道）進行心腦操練。其中最基本的是規律生活、用心生活、定時上床，每天睡足，精神飽滿，也要生活充實、安排適宜的居家精彩活動，多多與人互動、互相關懷，不可空虛度日。

五、在維持社交距離嚴峻的第三級防疫措施下，適時地關心親友們

(1)多多運用LINE群組，參與互相關懷、互相打氣之信息發放與互動。除了傳送美好「照片」，讓群組朋友分享外，也用心傳送兼具正向心情、正向思考的訊息，達到互相鼓勵、互相支持之情誼。（精健道第10道）

(2)注意群組中「是否有任何親友」一反常態，一直保持靜默，也均不主動發布任何訊息。最好能利用私下之LINE主動關懷，是否正處在疫情下，腦力不足而深陷情緒困擾的孤寂狀況。甚至親自拜訪，給予必要之協助（精健道第11道）。

總之，在「穩定靜」精神狀態的良方下，面對來勢洶洶的疫情，雖然感受到那股肅殺之氣氛，也承受那份驚恐，我們也確實可以有把握面對它、防禦它，可以安心地自保安全。有「穩定靜」精神狀態，我們就能保有清晰之思考、評估與判斷力，不受驚悚假信息之干擾，而能清楚掌握疫情，有效地遵循疫情管制中心所頒布之防疫措施。我們不只可以安心過有意義的日子，更能關懷親友和週邊的人，互相支持、協助。如此，以「穩定靜」的精健道功夫面對疫情，我們不只擁有健康，也可使情意、心智有所拓展，更可享有那份自在。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台