高雄市公民監督公僕聯盟去年九月公布高雄市議會「十大問政優質議員」時代力量高市議員林于凱成為三民區唯一的問政優質議員，被稱為三民區的「特有種」。林于凱今公佈其問政成果可分為交通、環境、動保、消防、教育、經濟等六大領域。

不只武漢肺炎拉長學生寒假，為了對抗「罷韓」行動，高雄市議會的「韓假」也特別長。儘管還有1個月才開議，高雄市議員林于凱仍持續關注市政和防疫工作，並選在開議前夕的「韓假」空檔，和市民朋友報告2019年下半年的問政成果，他說：「我監督政府 你監督我！」

高雄市公民監督公僕聯盟去年九月公布高雄市議會「十大問政優質議員」時代力量高市議員林于凱成為三民區唯一的問政優質議員，被稱為三民區的「特有種」。林于凱今公佈其問政成果可分為交通、環境、動保、消防、教育、經濟等六大領域。

交通方面，主要為保障行人和機車族路權。2019年，林于凱要求交通局、工務局舉辦公聽會，檢討道路規劃，並於4月落成民族中正路、民權三多、民權四維、民權民生等4大路口加設「行人庇護島」。2019年處理相關陳情超過130件，具體改善交通動線和安全。並且在交通局盤點後，已取消至少41個路口的機車強制兩段式左轉、13個路段內側禁行機車，避免機車族在狹窄、蜿蜒突出處待轉，「待轉區不應該變成待『撞』區。」

環境方面則持續追蹤中鋼轉爐石棄置於旗山農地一案，清運業者遲遲不肯提出足夠完善的清理計畫，讓農地飽受強鹼汙染，嚴重威脅農作和食品安全。林于凱要求環保局必須拿出態度「硬起來」，該罰就罰，不讓清運業者以拖待變。

除了專業問政外，里民與選民服務也不中斷！在寶玉里、鼎泰里、本上里里長的協助通報下，林于凱要求養工處將春陽公園、河堤公園、陽明公園更新園內龜裂翹起的內軟鋪墊， 讓小朋友和長輩有更安全的休憩空間。而總計一整年共列管處理了417件陳情案。

林于凱表示，將保持虛心，持續專業問政外，也接受廣大市民與公民團體的監督，面對可疑的政策、不合理的施政、預算濫用、人事關說案，將持續「有種」地監督政府。

電子版向市民報告：http://bit.ly/3avopGs

紙本向市民報告：http://bit.ly/2TJaqWy

相關參考資料

【#硬起來】

不肖清運業者，將中鋼轉爐石棄置旗山農地，造成農地汙染、流出強鹼水，我強力要求環保局硬起來執法，不讓業者以拖待變！

💢http://bit.ly/2InXBfk

十全滯洪池、寶珠溝治水工程延宕，導致719大淹水，我要求水利局對工程瑕疵單位究責，該罰就罰！😤

🔎http://bit.ly/2vIt5d4

【#重專業】

踢爆水利局「用人唯親」，置專業人才於不顧！將持續追蹤水利局設立人事進用標準，不讓靠爸靠媽族凌駕專業。

💢http://bit.ly/2PKDr32

要求消防局增訂標準，讓救護車回歸救護專業，不再被當「高級計程車」，更避免資源濫用！🚑

🔎http://bit.ly/32QgnW1

【#真 #發大財】

推動立法，鼓勵勞動服務者組成合作社，自己的所得自己分，減少中間剝削。

💪http://bit.ly/38iJL8s

增加「預算動支審查機制」，把關基金預算，免得拿來蓋蚊子館，也讓高雄不再債留子孫！

平均地權基金把關 🔎 http://bit.ly/3as0FTn

空汙基金把關🔎 http://bit.ly/2vFdL0Y

【#向前行】

民族中正等4大路口增設「行人庇護島」，走斑馬線不再心慌慌！

✊http://bit.ly/2TsfWhD

爭取41個路口取消強制兩段式左轉、13個路段內側進行機車解禁，騎機車不再「待撞」！

✊ http://bit.ly/2PP1vBO

【#正能量】

環境列車、志工說故事活動，讓尊重生命、愛地球的觀念從小紮根，培養新世代正能量！

環境列車❤ http://bit.ly/2PQd4c1

志工說故事❤ http://bit.ly/2VNjhJI

推動「4小時飼主責任教育」，購買前先教育，不讓毛小孩被丟棄。

🐶🐱 http://bit.ly/38r8F5E

【💪#有做事】

春陽、河堤、陽明3處公園鋪面翹起龜裂，持續要求養工處設備更新、維護，讓老人、小孩可以安心休憩！

河堤公園更新🌳 http://bit.ly/2VL2dnu

陽明公園更新🌳 http://bit.ly/2THTW15

建議消防局設置「農地工廠災害即時通報系統」，一有火災意外，立刻通知農地工廠附近的住戶，進行疏散，保障生活安全！

🚒http://bit.ly/2wyrYwB