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每日國際焦點

中國因侵害新疆人權，美國、歐盟、英國、加拿大聯合制裁中國相關官員與組織，中國報復性反制裁歐盟官員與組織。

印度與巴基斯坦自2019年喀什米爾衝突以來，首度會談，討論印度河水權問題。印巴和解將使中國無機可乘。

匈牙利採用中國國藥疫苗，因而帳面疫苗接種率領先歐盟國家之後，疫情大爆發，1.1萬人住院，1,340人需呼吸器，匈牙利醫師公會徵求志工。

英國決定以科技強化陸軍，因而小幅裁軍，至2025年將自7.65萬人裁至7.25萬人。英國國防預算將達GDP的2.2%。

印度

與巴基斯坦自2019年喀什米爾衝突以來，首度會談，討論印度河水權問題。印巴和解將使中國無機可乘。

中國

因侵害新疆人權，美國、歐盟、英國、加拿大聯合制裁中國相關官員與組織，中國報復性反制裁歐盟官員與組織。

廣州番禺區化龍鎮明經村村委會遭自殺炸彈攻擊，5死5傷。

新加坡

外長將訪問汶萊、馬來西亞、印尼。

北韓

涉嫌為北韓核計畫洗錢的公民，在遭馬來西亞引渡美國後，於美國出庭。

緬甸

因持續鎮壓抗爭，美國制裁緬甸警政首長以及第77、33步兵師。歐盟制裁敏昂來以下11人。美國先前以制裁敏昂來。

澳洲

60年來最嚴重水災，數千人撤離，淹沒鐵路導致煤礦運輸與出口受阻。

孟加拉

羅興亞非法移民收容營地發生大火燒毀數千家，多人死亡。

匈牙利

採用中國國藥疫苗，因而帳面疫苗接種率領先歐盟國家之後，疫情大爆發，1.1萬人住院，1,340人需呼吸器，匈牙利醫師公會徵求志工。匈牙利最先施打約50萬劑輝瑞疫苗，自2月底起開始施打中國國藥疫苗，由匈牙利總理帶頭施打，2月到貨55萬劑，3〜4月預計到貨100萬劑，5月預計再到貨350萬劑。匈牙利也訂購俄製史普尼克五號疫苗，但3月最後一周起才會開始到貨，亦即目前主要為施打中國國藥疫苗。

俄羅斯

外長訪中，呼籲減少對美元與西方支付系統的依賴，以對抗西方的理想化主義。

歐盟以2017年侵害車臣多元性別人權為由制裁俄羅斯2官員。

保加利亞

繼先前起訴6人，再以間諜罪驅逐2俄國外交官。

德國

與波蘭、捷克同意為了防治非洲豬瘟加強獵殺野豬。

英國

決定以科技強化陸軍，因而小幅裁軍，至2025年將自7.65萬人裁至7.25萬人。英國國防預算將達GDP的2.2%。

歐盟在與英國為了疫苗出口問題爭執不休之後，將矛頭指向阿斯特捷利康，抨擊超賣疫苗。

布里斯托反警方擴權法案抗爭失控，2員警受傷，警車遭縱火。

克羅埃西亞

載運24偷渡客的偷渡卡車失控翻覆，4死。

義大利

受疫情影響，線上商務物流量大增，義大利亞馬遜物流體系員工罷工抗議。

斯洛伐克

總理因未經執政聯盟其他政黨同意就擅自決定進口俄國史普尼克五號疫苗引發政治動盪，表示準備為了執政聯盟的危機下台。

奧地利

將德國極右派組織「核戰師」的英國分支「日戰師」認定為恐怖組織。2020年英國先認定日戰師為恐怖組織。

科索沃

提前大選後一個月終於產生新總理阿爾賓·庫爾蒂。阿爾賓·庫爾蒂先前強調塞爾維亞必須先承認科索沃，才有兩國關係正常化。

美國

總統拜登派遣使節前往墨西哥、瓜地馬拉要求協助阻止移民潮。

阿斯特捷利康在美國、智利、祕魯臨床測試顯示79%有效，無增加血栓機率。

委內瑞拉

20日發生天然氣管線爆炸。

與哥倫比亞民兵發生邊界衝突2士兵陣亡。

敘利亞

俄軍軍機21日轟炸土敘邊界石油設施、水泥廠、數個城鎮。

黎巴嫩

預定首相人選哈里里與總統公開衝突，內閣難產，陷入政治危機。

阿富汗

總統會見美國國防部長奧斯丁。

葉門

沙國提議停火，美國表示歡迎，但胡塞叛軍稱了無新意。沙國聯盟近日加強對沙那、薩利夫港等胡塞叛軍控制區的空襲。

尼日

憲法法庭判決穆罕默德·巴祖姆勝選，結束選後爭議。

塔瓦大區3個村莊疑似遭伊斯蘭國攻擊60死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org