胡錫進週一發出推文說，由於美國至今拒絕對駐美的中國記者續發簽證，中方已做好被迫從美國撤出全部記者的最壞準備，並將「猛烈報復」。中國外交部發言人汪文斌當天呼應胡錫進的推文說，如果美方「一意孤行」，「中方必將被迫做出必要和正當的反應。」圖／擷自中國外交部網站

8月6日是中國駐美記者續簽工作簽證的最後期限。最近幾天，中國方面不斷發出警告說，如果中國駐美記者拿不到簽證而被迫撤離的話，中國方面將會對美國實施「猛烈報復」。

這場風波起源於被網民稱為「戰狼式」媒體人胡錫進週一發出的推文。推文說，由於美國至今拒絕對駐美的中國記者續發簽證，中方已做好被迫從美國撤出全部記者的最壞準備，並將「猛烈報復」。

胡錫進是中共宣傳喉舌《人民日報》旗下《環球時報》總編輯。美中關係交惡以來，胡錫進在輿論戰場上相當活躍，扮演傳聲筒角色。

胡錫進在推文語帶威脅提到美國在香港有幾百名記者，暗示他們可能會成為中方報復的對象。

中國外交部發言人汪文斌當天呼應胡錫進的推文說，如果美方「一意孤行」，「中方必將被迫做出必要和正當的反應。」

8月6日並非中國媒體宣稱的中國駐美記者最後離境日期，它只是中方為施壓美方進行宣傳而製造的一個時間點。過去，中國記者一旦獲得入境簽證進入美國，基本沒有停留期限的限制。今年5月8日，美方基於對等原則，對中國駐美記者簽證有效期進行了大幅調整，縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期。

到8月6日如果續簽申請沒有收到拒簽通知，就意味著還在審理之中，記者在美國的逗留就不算違法，最長可以再逗留90天至11月4日。如果此時續簽申請還沒有得到批准，他們就必須離境。但他們還有一個選擇，就是再次提出申請。

因此，至少在11月4日之前，中國記者不會失去合法逗留身份，也不存在所謂所有中國記者都必須全部撤離的危險。

據美國之音了解，有中國記者因為個人家庭原因選擇不等續簽審批結果而返回中國，但多數中國記者目前仍留在美國。

在香港方面，由於國安法的推行，香港的新聞環境和政治環境都發生了很大的變化，外國媒體已經受到了明顯影響。

香港外國記者會（FCC）週四發表聲明說，有多名外國駐港記者簽證續簽被延誤。該組織表示，「香港長久以來都保護記者權益，延誤（續簽）做法相當不尋常。」他們認為，美中媒體大戰可能會給香港的外國記者帶來更大的壓力。

香港外國記者會呼籲美中兩國政府不要針對香港美國記者和媒體進行報復，否則會損害香港的資訊自由以及其國際地位和聲譽。

紐約時報上個月在國安法生效後宣布，數位新聞業務將撤離香港，遷至韓國的首都首爾。

這家全球知名度很高的媒體說，其部分員工在申請簽證方面遇到問題。紐時長期在中國工作的資深中國事務記者褚百亮（Chris Buckley）遭到北京驅逐後來到香港申請工作簽證，但遭到拒絕。

香港南華早報說，一名美國駐港記者表示，對自己可能會被迫中斷在香港的生活「感到了巨大的不確定性和擔憂」。