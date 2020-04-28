中央流行疫情指揮中心今開設滿100天，5位第一線防疫官員天天出席記者會說明疫情進度， 被大家稱為「防疫五月天」，今天各自發表抗疫百日心得，，疫情監測組組長周志浩表示，抗疫一百天來，天天都有驚喜，最感動的就是看到台灣是團結的。 指揮官陳時中則說，台灣是用利人利己的氛圍抗疫，台灣有很多好，才讓我們變得更好。圖/取自疾管署直播

中央流行疫情指揮中心今開設滿100天，5位第一線防疫官員天天出席記者會說明疫情進度， 被大家稱為「防疫五月天」，今天各自發表抗疫百日心得，疫情監測組組長周志浩表示，抗疫一百天來，天天都有驚喜，最感動的就是看到台灣是團結的。 專家諮詢小組召集人張上淳也盛讚，現在的民眾和媒體水準都比SARS高； 指揮官陳時中則說，台灣是用利人利己的氛圍抗疫，台灣有很多好，才讓我們變得更好。

張上淳表示，經過SARS的經驗，台灣從12月31日就開始動作，很多跨部會合作，是大家一起讓台灣成為世界典範。他感謝疾管署的同仁長時間一起工作很辛勞，從第一時間到現在不眠不休，好多次一起揪出很難警覺的病人，還有第一線人員，不管是支援口罩實名制的藥師、照顧患者的醫護人員，都相當辛苦。

張上淳也盛讚，現在台灣的民眾水準的確比SARS水準更高，現在台灣居家檢疫有11萬多人，居家隔離有9千多人，只有之前幾次偷跑者，少數幾個沒以遵守，絕大多數民眾都有達到中央的建議和要求，是大家一起讓台灣防疫領先全球。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，抗疫一百天來，天天都有驚喜，但國人都很沈穩配合，一關一關的度過，最感動的就是看到台灣是團結的，對我國社會很有信心。

發言人莊人祥表示，要謝謝民眾每天固定在下午2點收看指揮中心的說明記者會，也讓阿中部長一戰成名，同時謝謝媒體的報導，只希望能快點結束這場戰役。

陳時中也在記者會結束前感性補充，感謝媒體幫助把正確傳達出去，整體社會安定穩定都很多，大家都是防疫堅實的力量，台灣防疫的這段時間，「利人利己者眾，害人害己者少」，希望大家一起持續維持利人利己氛圍來抗疫。台灣就是有很多好，才讓我們變得更好。