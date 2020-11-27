柯建銘委員辦公室協商間入門口，放了三只遠渡重洋，來自法國，裝橄欖油的棄木箱。

箱上面置放著五葉松盆景，整體風格別異的室內擺置，常讓進門者搔頭摸鼻，反覆推敲…。

「台灣五葉松」是全世界只有台灣特有的植物。喜生長於風勢強勁的的山崖絕壁，強靱的生命力舆來台祖「羅漢脚」，渡海艱辛，衝撞韌命的相融，共譜了當今島嶼的新天地：

「這是『移民』的現代版，傳承著祖先們渡海來台，落地生根的回首…。」

「婉約细訴著多元文化衝撞的國會，由經協商共識的法案，是社會相融共識的根基。」

說著說著......，感受得到建銘的「相視而笑，莫逆於心......。」

法案之通過立法，是委員們所背負的民意期許，三讀通過之前的協商，是重頭戲。

大家都習慣以「喬」稱之。

「我老闆有很多代稱：『喬王』、『喬柯維奇」、『立院黑道』、『永遠的總召』……等等。」〜本身是參與者的年青助理周立軒，每談即此，靦腆地攤手聳肩，表達他的戚戚於無言中…。

喬，古字「矯」，矯字旁是「矢」，矢者箭也。矯，正也。把彎曲的箭弄直是也。國會版的「矯」，也就是委員們的共識。

身為矯者，「矯」各版本法案共識的高難度，「謙卑」，是唯一的只有，只有的唯一。

祖傳家業是「新竹柯芳美香舖」，是「神明飼大漢」的他，元自先天娘胎信仰的虔誠+後天醫生學養的敬謹，「待人以謙」自是他的本來。

「新竹都城隍廟」，廟裡解答籤詩耆老的勸世俗諺，更是建銘一輩子的謙慎惶恐……：

「江湖走跳：

醫理無精，害人绝命。

命理無精，誤人前程。

地理無精，使人家犬不寧。」

「謙」字為「言之兼」，表示一切言論主張，它會盡可能，而且周到圓滿地考慮各方因素，但又不失其獨特性，取得共識。

「他就是一個很能够體貼他人，處處為人留餘地，且不分階级男女老少，甚至是自己的助理，他都是一樣的態度……。」立軒說到一半，有他的抑揚：

「幫他準備質詢稿，他不會明講出他要什麽樣的資料，針對社會矚目的法案，他可以跟你討論到晚上12點以後，或早上6點辦公室邊吃早餐邊思考，且打電話問遍他認為可能會知道答案的人。」

其實，建銘之所以不先提答案，是不以己見的求知週延……。也更讓年輕助理們，自在揮灑激盪出没有預設答案中的答案。

猶如百年老松，之所以蒼勁雍容，風華獨具？是原自凄風苦雨淬鍊的靱命，卓然各自……。

能欣賞人家的成就，也能體會到人家的辛苦。

這是建銘相濡以沫的傳承……。

助理立軒的臉上，散發著自勉：「跟他做事，你會發現，你懂得永遠還不够多。」

當然，建銘仍在學習中……。