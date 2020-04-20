當下新冠病毒襲擾全球，整個世界都在展開防疫治疫抗疫工作，4月18日，香港政府借疫情之際猛下毒手，大批抓捕香港的民主派著名人士，他們是香港民主黨前主席兼資深大律師李柱銘、壹傳媒集團主席黎智英、民主黨前主席何俊仁、楊森、陳皓桓，社民連的梁國雄、黃浩銘、吳文遠、何秀蘭，及立法會前議員區諾軒、葵青區議會主席單仲偕、支聯會秘書蔡耀昌、立法會議員梁耀忠、公民黨前立法會議員兼大律師吳靄儀。據悉是涉嫌「組織及參與未經批准的集結」，分別與在2019年8月18日於港島集會、10月1日港島遊行，以及10月20日的九龍區遊行有關。雖說當日獲得保釋，等待下個月18日開庭審理。

事件的背後，有中共北京政府施壓的影子。近日裏，中共駐港「中聯辦」主任駱惠寧發表講話，「絕不能讓香港成為國家安全風險口。」似乎欲推動《基本法》與國家安全相關的23條立法，並首次表明，「中聯辦」是中央在港設立的機構，不受《基本法》第22條有關「中央各部門不干預香港事務」的法例規管，此被香港社會普遍解讀為：是北京政府正在明修棧道，暗度陳倉，為「中聯辦」插手香港事務做鋪墊與打基礎。

我們認為這是港府與中央政府對2019年香港「反送中」運動的政治報復與政治清算，是從根本上打擊與鎮壓香港社會的民主精英群體。從香港「反送中」運動的社會意義與目的來看，反對修例，舉世聞名。港府的修例，只是個借口與契機，是為了打開香港司法獨立的缺口。「反送中」運動，是為了維護香港司法獨立，為了維護自由的生活方式。從香港「反送中」運動的活動形式與規模來說，外界都知道2019年持續半年多的香港「反送中運動」，是自發的公民運動，既沒有組織團體的領導，也沒有明星式領袖人物的帶領，數百萬的香港市民走上街頭，表達了他們自由民主的民心民意民情。支撐著這場聲勢浩大、連綿不斷的運動，恰恰是香港人的「公民意識」。

我們支持黎智英、李柱銘等香港民主精英群體，反對港府與中共的這種報復清算惡行。我們奉勸香港政府守住與遵守「港人治港」、「依法治港」的核心與底線，也奉勸北京政府遵守「一國兩制」50年不變的承諾，徹底停止與結束港府的政治報復與清算的惡行！