清明連假全國各大風景區湧入大量人潮，新北市長侯友宜今(5)日表示，連假一堆人在風景區，在疫情最嚴峻時刻旅遊群聚，不但令人擔憂，也令人搖頭、令人難過，大家應以此為借鏡，萬一出現破口，這段時間所有的辛苦都白費了。

侯友宜今天召開武漢肺炎防疫應變會議，針對清明節連假期間，人潮湧入全台各大風景區，他擔心群聚現象會造成防疫破口，指示市府各機關留意收假後的境內管控狀況，也再次呼籲民眾「不要趴趴走」，別讓這陣子的努力都白費；同時，市府大樓自6日起將落實強制戴口罩措施。

侯友宜表示，清明節放假就是要給大家去掃墓，不是要給一堆人去旅遊，武漢肺炎是「社交病毒」，他不斷的宣導民眾避免到人潮多的地方，與人接觸也要保持適當距離，尤其當風景區的旅館訂房率達到七、八成時，就可能出現防疫破口，讓疫情快速蔓延，政府應提早把預防做到位，否則事情發生了再善後，已為時已晚。

他說，不久前，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動被民眾批評而停辦，清明節連假卻有許多民眾聚集到風景區，令人擔憂與難過，可能讓先前的防疫努力都白費了。

侯友宜提到，因應清明連假，市府事前向民眾強力宣傳線上追思、不要返鄉，以及少到人多景點，新北市各大風景區人潮減少七、八成，實地去掃墓的民眾也減少六至七成，對此，他感謝各局處及各區區長的努力宣導，也提醒持續關注假期結束後的疫情發展狀況，寧願超前部署帶給市民些微不便，而非等到事情發生才開始採取補救措施。

此外，侯友宜也呼籲中央，針對國外入境者進行全面普篩，普篩後有感染的就送醫院，沒有感染的就居家檢疫，要做到沒有漏洞，否則再回頭補就來不及了。

為防範連假後疫情擴增，市府秘書處今天也宣布，4月6日起進入新北市政府大樓須強制戴口罩，體溫異常或未戴口罩者不得進入。