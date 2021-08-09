紀政將再推 2024 巴黎奧運「台灣正名」，登高自卑行遠自爾，呼籲台灣人大力支持。做任何社會運動，可行性不高或目標太大就是理正氣壯也是不容易得到社會的共鳴；「中華民國」是有待處理的政治議題（前美國國務院亞太助理國務卿 Neopointe 在回答我在 2007 年去函詢問臺灣的法理地位時回函所云），中華民國在台灣曾是流亡政府，在中華人民共和國入聯後，已是「實亡」！林志昇控美案，第一審法官結論「台灣人六十多年來沒有國籍」第二審法官結論「台灣人民六十多年來生活在政治煉獄中」！走向台灣法理國家是理所當然，但是凝聚台灣人的共識是需要時間！讓我們從內部台灣正常化開始吧！

當世界民主國家為台灣正名呼聲不斷時，但是手中握有最大資源的蔡英文的態度呢? 這不是「做不做」的問題，而非「能不能」「可不可以」的事! 一個代表以獨立建國為目標的民進黨的黨魁和台灣的總統，竟然公開杯葛「東奧正名」，真的匪夷所思; 台灣人不要自作多情為她找藉口！如果不能走向街頭就打電話打爆民代辦公室！「Chinese Taipei」是自賤，「中華台北」自我矮化，因為 Chinese 無法翻譯成「中華」! 如同日本國會秒殺「東奧正名」的理由「沒有聽到臺灣人民的聲音」! 永山英樹認為蔡杯葛東奧正名是主因；東奧正名公投失敗後，東奧主委森喜朗言「深感遺憾」！期待外國為我們做，那不就坐實外國「干涉臺灣內政」嗎？