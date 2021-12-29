「每個日子攏有黃昏，每個人的一生嘛攏有日落的時陣，我希望我的畫筆會當畫出我人生上美的黃昏。」滿頭華髮的李永沱，面對西窗外的淡水暮色，天天不停地用畫筆記下夕陽的表情。

李永沱過去是個拿粉筆教製圖的高職教師。在他教書將近三十年，退休的期限要到來之前，他就為退休後的生活盤算著。最後，選定了繪畫來自娛。

一開始，他把家裡經營文具店賣的油畫顏料，在拆房子剩下來的舊三夾板上廢物利用，畫出他的家親紀念像、山頂上的舉人祖厝，一面緬懷逝去的雙親，一面記述童年在大屯山腳下的成長經驗：背書包步向淡江中學，村童沿著小溪穿梭在金黃稻田中……，他一起筆，就抓住了繪畫的記述性，將童年往事一一顯影。

淡水風景是李老先生最主要的題材，也是充分展現其畫風的傑出創作。因住處在淡水著名的馬偕大教堂旁，只要坐居在家中頂樓畫室，西窗口所見，是美麗的淡海河口夕照，南窗口又是觀音山的四季風雲；北窗口是大屯山田園：而東窗口一開，即可眺見淡水老街中的人間百相。



《月夜愁的淡水》油彩、木板，46*60cm，1978。圖／蘇振明提供

就這樣，老畫家只要日日守著不同的窗口，即能從「視覺的窗口」的實景，結合「心靈窗口」的夢幻，一筆筆的畫出。古今淡水的風采：三輪車滿街跑，帆布船自唐山來入港，其中這隻載布要到艋舺，這隻……。

李老先生筆下的淡水風景，比淡水實景更富靈性，也比台灣前輩西畫家筆下的淡水更深刻溫馨，因為淡水是他一生廝守的家。他畫的是淡水河的脈動，觀音山的呼吸；他筆下的夕陽，是大地的心臟。漁船進出，有如在胸膛上吞吐；彩霞飄灑，是天神正為大地覆蓋金縷衣。



《觀音山下的大橋與紅樹林》油彩、畫布，60×80cm，1991。圖／蘇振明提供

「我要用兩蕊目睭來看這個世界，毋是親像攝影機只有一蕊。」從他的作品看來，不論風景與人物，都不只是自然的重現，而是心靈與自然的組合。

看著白髮老人，一身硬朗，講話鏗鏘有力，從頭到腳，全身都散發藝術的氣息；是藝術選擇了他，同時他也選擇了藝術。

李老先生說：「一個人，培養美術興趣，是人生追求快樂的上好的方法，因為繪畫的題材，攏是由家己家庭生活中上密切的物件開始，作品長久傳下去，必定變成囝孫的紀念品，而且歷史愈久，囝孫看來價值愈高。」



《我的結婚紀念圖》油彩、畫布，61×50.5cm，1976。圖／蘇振明提供



《古早的船和農家》油彩、木板，51*77cm，1970。圖／蘇振明提供