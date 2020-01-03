蔡總統的博士論文和博士畢業證書，是地球上找不到原型的海市蜃樓。若不是，就是諂媚大臣看得見，純真孩童看不見的「國王的新衣」。圖／翻攝《政經關不了》

不辨真偽、不理是非的讀書人，通常自視甚高，連普世價值都可忽視。這篇文章針對「教育倫理首重誠信正義」的普世價值，指出目前台灣學術界，思想言行「不辨真偽、不理是非」大有人在。他們的談吐重點屢屢失焦，言行往往依附權勢——從里長辦公室到總統府——官民世風日下。

「論文門」的原由

蔡英文總統自稱，她於1984年取得英國倫敦政經學院博士學位，引發質疑。誰是能證明她這個學歷說詞不真實的第一人？「解鈴還是繫鈴人」，不是別人，是蔡總統自己。因為她的證詞破洞百出，容我重複說一次：「能證明她的話不真實的第一人，不是別人，是她自己。」她位居高位，3、5分鐘可以圓滿澄清的質疑，她卻花了3、5年，依靠她的權勢「打開一罐蠕蟲 open a can of worms」。「權力使人腐化，絕對權力絕對腐敗」。

她說謊的證據何在？在她一直拿不出博士論文口試委員通過的合格論文原件，也拿不出學校藉此頒發給她的博士學位證書原件；然而，她卻硬要國人相信她的博士論文和學位證書都是真的。她為要圓謊，閃閃躲躲所說的話、所做的事，全都是她說謊、造假的證據。有良知的國民因而質問、譴責她的誠信可疑，確實有理。

「論文門」的窘相

蔡總統的博士論文和博士畢業證書，是地球上找不到原型的海市蜃樓。若不是，就是諂媚大臣看得見，純真孩童看不見的「國王的新衣」。

「論文門」的所有證據都在蔡總統自己的手中，她本可妥善處理，贏得全民尊崇愛戴。可惜，她卻倒行逆施，反以一國「總統」之尊，靠「威權造假」的手段瞞騙國人。有極多不辨真偽、不理是非的台灣讀書人茫然不解，自願信服。結果，台灣學界本來對教育倫理的認知，區别善惡，愛憎分明，竟然反而落入政治圈套，被「分而治之」，令人失望痛心。

「論文門」的謊話內容，雖然已被曹長青先生、賀德芬（一）、（二）、林環牆、徐永泰，以及彭文正《政經關不了》、 童文薰《童溫層》和歐崇敬《歐崇敬多種電視台》等人詳細引證。彭文正教授甚且在他的自媒體《政經關不了》上，多次宣布「論文門」事件已「一槍斃命」、「二槍斃命」、「多槍斃命」，然而此「門」斷壁残垣，其「貴庚」不知還會「虛度」多少時日。

比較楊偉中碩士學位遭人質疑案

三年多前，行政院不當黨產處理委員會楊偉中委員，生前遭人質疑政大碩士學歷是偽造文書。他隨即登報出示學位的中、英文原件證書照，並且打趣說「一定要向這兩張證書道歉，4年多沒去領它們，讓它們躺在註冊組，和其它夥伴相處了這麼久。」言為心聲，不說謊的人才能如此幽默。楊委員畢業時，或許是漫不經心，未辦理離校手續，以致學歷證書一直留在政大註冊組。可是他需要時馬上找得到。蔡總統「翻箱倒櫃」，找得到30多年前留藏至今的泛黃草稿散張，而正式論文、畢業證書和所應該有的影印本，連她自己都無收藏，也無法找到，真是匪夷所思。

蔡總統不僅把散張草稿結冊存檔於國家圖書館，誤導國民那是她通過的博士論文，還把她30多年前教職時代的升等資料，從去年開始，充當國家機密文件存封30年，還以公訴控告質疑者賀德芬、林環牆、彭文正3位教授毀壞她的名譽。台灣威權時代，蔣總統這樣藏證誣告，是無可奈他何；台灣民主時代，蔡總統這樣藏證誣告，是她膽大包天。

英國大學的師徒傳道授業

因為「論文門」發生地是英國的大學，我選一本 1940 年代的書《談休養》，約略提一提英國大學學校教育，師徒關係有其良好傳統。書作者美學家朱光潛說他初到英國讀書時，他的教師寫給他一封長信，信中說明「大學教育在使人有正確的價值意識，知道權衡輕重。」他當時看了這句話，心裡懷疑：「大學教育的功用，就只不過如此嗎？」可是20多年之後，他記起「正確的價值意識，知道權衡輕重」的要義。於是寫了一篇文章〈談價值意義——「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣」〉，負起了承先啓後的教育責任。「論文門」中的蔡總統在英國留學時，未曾經驗過這樣優質的師徒授業、聞道解惑。

她在英國留學的短短時間，連一本論文不可授予2個或1個半博士學位都不知道。他反而吹噓她的學術成就之一，就是得了1個半博士學位。更扯的是，她說她的2個口試委員，一個經濟學博士，說她論文中的法律部份寫得不錯，另外一位口試委員學法律的律師說，她論文的經濟部分寫得不錯。若真有此事可幽人一默，分明論文中經濟、政治兩部分的主要考官都不讚賞她的論文，她卻不理解，還自我解嘲成考官讚美她的論文的幽默話。可見，她不是一個自願深思熟慮「價值意識、權衡輕重」的用功學生。

台灣人的先天悲哀和後天悲哀

「論文門」也透露了台灣讀書人不知「權衡輕重」，而且沒有「正確的價值意識」。這是讀書人後天的悲哀。這也使我想起李登輝前總統1994年對日本作家司馬遼太郎陳述的「生為台灣人的悲哀」。後天悲哀加上先天悲哀，台灣人似乎總是逃不過天譴！

李前總統20年後繼而擔心「新時代台灣人」會由「外來民族奴隸」變成「自己民族奴隸」。而今 2020 總統競選期間，意識形態被操作得沸沸揚揚：「不選蔡英文」就是「紅色集團」，就是要選「草包韓國瑜」，就是「黑英」……社會瀰漫「芒果乾」「亡國感」。用意無他，是在造就蔡英文等同昔日國家興亡必靠和蔣介石等級的「救星」——2020總統非她連任不可。弔詭的是，蔡英文在去年12月27日政見發表會上說「每次國民黨說，選蔡英文當總統，中華民國就會滅亡，都沒發生」。這種自相矛盾、自我打臉的選舉語言，沒人聽得懂，無非是李前總統說的「自己民族奴隸」的前兆。

蔣介石昔日在台灣之所以被擁戴成救星，是國共內戰敗戰時，他從中國帶領近百萬「難民同胞」脫離紅色「共匪魔掌」，讓他們能在台灣寶島安居樂業。蔡英文只是近20年民主台灣4位民選總統之一。她何德何能，只是因為她想連任（人之常情），就要把她和台灣的命運畫上等號，非她連任總統，台灣便會亡國。甚至有海外學人聖誕夜在論壇上駁斥2020不選蔡英文連任的PO文，勸告壇友說「我們在美國，不要害死在台灣的台灣人。」想想，連蔡總統自己都不會說「你們不選我，就是你們在美國要害死在台灣的台灣人。」這位海外學人勸告在美國的台灣人，不要害死在台灣的台灣人，其好意當可領受，只是他講了蔡總統不會講的話，實在不合身分。

蔡總統全面執政4載，何致今日民心惶惶，深怕亡台？