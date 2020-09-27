台杏文教基金會的宜蘭人文教育進修行程安排9月19日（六）上午到陳定南園區、南澳火車站，下午從車站出發往南澳，途經莎韻之鐘誕生地與粉鳥林海灘祕境。東澳粉鳥林，在烏石鼻的僻靜漁港，有獨特隱蔽的地理位置，因過去在港口有不少野生鴿子棲息，台語稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名。

漁港旁的東澳灣是柔美的岩灘，翠綠青山湛藍海水，海風清爽，已成為東海岸遊客必訪之處。漁港旁因礁岩地形而多有嶙峋奇岩怪石，吸引人們前往拍攝這秘境海域。也是著名漁場，有石鯛魚、石斑、黑毛、白毛等，是磯釣天堂，或是搭船出海海釣。

宜蘭縣環山面海，擁有高山、大海、平原、河川、湖泊、奇石岩岸、冷泉及溫泉等天然資源，堪稱形勢天成的「世外桃源」。宜蘭地區就地質上來說，可以分為雪山山脈區、中央山脈區和蘭陽平原區。宜蘭縣內西北部之雪山山脈區地層主要包括西村層、四稜砂岩、乾溝層及大桶山層；縣內南部之中央山脈區地層主要包括西村層、廬山層、大南澳片岩及南蘇澳層；蘭陽平原區以蘭陽溪沖積扇為主，主要是由粘土、粉土、砂土及礫石所組成。由於河川沖積作用，地下土層有粒徑均勻且疏鬆的砂，且地下水位接近地表面，地下土層含有軟弱之黏土層。宜蘭東澳至南澳一帶，分布角閃岩，有3個較大的岩體，靠近東澳的粉鳥林漁港海岸最良好的景觀，其野外產狀顯示複雜的岩理特徵，可分粗粒、中粒及細粒3種，3者交互成層，常見良好的葉理或線理構造，局部有褶皺變形，偶見長英質脈體截切。角閃岩是片麻狀或花崗變晶狀的變質岩，主由角閃石與斜長石組成。屬於中度變質岩，在中溫壓的條件下形成。



粉鳥林漁港。圖／陳順勝

粉鳥林的地質很特殊，與蘭陽平原之地下土層性質大不同，主要由粉黏土層與粉土質砂層交互沉積的沖積層所組成，頭城區、礁溪區、宜蘭壯圍區、五結區、羅東冬山西區、羅東冬山東區、及蘇澳區都有軟弱黏土層。地質學家考證東澳、南澳附近的岩石年代非常久遠，由化石的研究資料發現，東澳最古老的岩石（也是台灣最古老的岩石）年齡約在古生代晚期至中生代（約二億年前）。在東澳里到粉鳥林漁港一帶的海邊，沿水泥舖面車道，一邊是美麗的沙灘，一邊是裸露的岩層，這裡是觀察高度變質岩的最佳場所之一，在這長約1.5公里的海岸岩層，其所組成的岩石主要為角閃岩和片岩，這些岩石曾被埋在地下十餘公里深，溫度達4、500度C以上，在這種高壓高溫環境下，岩石本身不但產生變質作用，其內部也有其他岩漿的入侵，因此在岩層中常見到許多岩漿冷卻後的岩脈，這些岩石原本位在暗無天日的地底下，後經板塊的碰撞擠壓作用，才被抬升至地表，重見光明。



東澳灣是柔美的岩灘，翠綠青山湛藍海水，海風清爽，台灣最老的岩石就是在東澳和南澳一帶的角閃石片岩。圖／陳順勝

從蘇澳到東澳一帶的岩石，我們可發現蘇澳係以板岩為主，到了東澳，岩石以片岩為主，變質度越往南越高，岩石的年齡也越來越老，台灣最老的岩石就是在東澳和南澳一帶的角閃石片岩，年齡可能超二億年以上。 Oh My God，我眼睛看到，腳也踩在億萬年的角閃石上，慶幸我有爬到最高點！祝福台灣像粉鳥林海灘祕境的角閃石一樣萬萬歲！