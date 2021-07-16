台灣旅日作家李琴峰以《彼岸花盛開之島》獲芥川獎，成為史上第一次有臺灣人獲此大獎。

台灣旅日作家李琴峰以《彼岸花盛開之島》獲芥川獎，成為史上第一次有臺灣人獲此大獎。日本電視台也特別介紹台湾出身 李琴峰....

「芥川獎」為紀念文豪芥川龍之介（1892-1927）所設立，1935年舉辦首屆至今，被視為日本最重要的文學獎項之一。

日本文學振興會主辦的「第165屆芥川獎及直木獎」，7/14將「芥川獎」（芥川龍之介賞）頒發給旅日作家李琴峰。

《彼岸花盛開之島》是以日本和臺灣間的一個架空島嶼為舞臺，宛如一遺世獨立的烏托邦，島上的文化、語言，揉合臺灣與日本，由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史書寫，還存在著僅有女性才被允許學習的語言，為帶有微科幻性質的小說創作。透過故事也傳達作者一直以來關注的語言、國界、文化及性少數等議題，並提出對政治、歷史的思考和批判。

(日本電視FNNプライムオンライン ：芥川賞・直木賞それぞれ2作品 台湾出身 李琴峰さんも)

※李琴峰(維基百科)

李琴峰（1989年12月26日－），臺灣彰化人，台籍日本小說家、翻譯家。代表作《彼岸花盛開之島》（彼岸花が咲く島）。

李琴峰從小在臺灣的鄉下長大，在高壓的教育環境下被管教，軍隊式管教、區分前後段班，即便成績不錯卻仍感受壓迫，因而嚮往自由。

李琴峰從15歳開始自學日語，原本是突然的一個念頭開始學習，開始認識到日文之後，因而愛上日文的美。

當時國二的班導師是國文老師，班導在國民黨政府的「反日教育」下，對於李琴峰學習日文感到不滿，李琴峰在每天聯絡簿的英文句子翻譯練習時，一併附上日文句子，而使班導師幾次諷刺她：「為什麼要學侵略者的語言？」

李琴峰也開始創作中文小說。在高中覺察到自己的同志身分，一直到大學才公開。

在臺灣大學雙修中文系、日文系後，2013年赴日，就讀早稻田大學大學院日本語教育研究科修士課程。

環境與同志的困境讓李琴峰決定隱姓埋名，「李」源自中國古典文學「詞中三李」，「琴」日文發音「Koto」是李琴峰一直很喜歡的字，而「峰」則源自王國維〈浣溪沙〉的詞。

2017年，以日語小說《獨舞》（独舞，後來改為『独り舞』）獲得第60回群像新人文學獎優秀作品

。在《獨舞》很大一部分取材於自身經驗，中間數度提及作家邱妙津及賴香吟，並坦承賴香吟的《其後》對她有深遠影響。

2019年，以日語小說《倒數五秒月牙》（五つ数えれば三日月が）入圍該年度日本芥川賞，為溫又柔之後台灣第二位入圍日本芥川賞之作家。兩位入圍芥川賞之臺灣作家，入圍作品皆由聯合文學出版。

2021年，以日語小說《彼岸花盛開之島》獲得第165回芥川賞，為首位獲獎的臺灣人

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