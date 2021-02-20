作者指出，藍營想拿罷免當練兵，縱容無理的亂罷是痛傷民主，行政官員、立法委員當有所擔當，修法並訂出罷免案欲成立之相關條件規範，絕不再縱容非理性的報復式罷免。圖／擷自桓榮臉書

中國軍機不斷繞台恐嚇，國民黨籍的前總統馬英九和未來可能推出的總統候選人趙少康，呼籲「台灣不要拒絕或排斥大陸疫苗」。這麼相信中國的善意？一定讓國際人士不解？說穿了，就是急了？連演都不演了。橫柴入灶，拚死反撲。搞罷免、公投就是練兵。

多席次的議員選舉，即為保障照顧少數族群的代言人，現國民黨在沒有正當事證下搞罷免，此乃民主危機。藍營發動非理性罷免對象，多是經公督盟或高督盟評鑑的優秀立委，而不是出席率低、怠忽職守，或違法關說喬事的收受利益者。以意識形態發動的報復式罷免，台灣人民及政府都應徹底唾棄此反民主的作為。然，黃捷罷免案，經鳳山民眾否決吞敗後，馬英九還稱：「國民黨雖敗猶榮」。罷捷幹部徐尚賢還要再去舉發黃捷違反選罷法。

人民、政府若縱容無理的亂罷，是痛傷民主

罷捷理由始終荒誕莫名，拿港辦國安法第廿一條來罷免台灣議員，中選會未察？事後不追究其有無刑責？中選會、高市選委會應可擋下這齣鬧劇，不應核准。現藍營似乎罷上癮，想拿罷免當練兵，舊勢力反撲變本加厲？若人民、政府再縱容無理的亂罷，則是痛傷民主，現除了以民意阻截藍營無理罷免案外，行政官員、立法委員當有所擔當，修法並訂出罷免案欲成立之相關條件規範，絕不再縱容非理性的報復式罷免，否則這連串亂罷，社會成本難以計算。

民主固然是包容多元聲音，但民主絕不是縱容。罷捷團體竟以違法介入「港暴」進行物資募集為理由，拿港辦國安法第廿一條來罷免台灣議員，中選會未察？事後不追究其有無刑責？致使其囂張到要去舉發黃捷違反選罷法。

舊勢力反撲 喊打喊殺

王浩宇被罷免後，國民黨如大病痊癒，精神萬分，進而喊打喊殺，拿罷免當練兵，再操弄萊豬公投。近期「趙少康、韓國瑜」結盟，又沸沸揚揚地炒高新聞度，輔以紅媒唱衰台灣，中時新聞曾下標題：台海緊張「護國神山」會GG嗎？稱「美國忌憚台灣半導體科技，將對台灣發動貿易戰爭」。以似是而非的言論，不斷散播著失敗主義，打擊本土政府。台灣人真不能輕忽國民黨守舊勢力反撲的能量。

莫忘中國式報復的狠勁

2008年陳水扁總統卸任即遭境管，是對台灣人首次執政之斬首；任內交通部長郭瑤琪，在各項交通工程建設皆低於國民黨原預算下完工，更遭冤獄迫害；2017年國民黨背後操縱，欲罷免優質立委黃國昌，開始拉開罷免大鬧劇之序幕，就是對讓國民黨喪失政權的太陽花學運之報復；罷免黃捷一樣是為韓國瑜復仇；接下來台中基進黨的陳柏惟則是對獨派民意的反擊。其他如欲罷吳思瑤、鄭運鵬、蔡適應、蔡其昌、蘇巧慧，就是全面對本土執政之反撲。

莫拘泥於形式上的民主假象，勿忘2018大選慘痛教訓

藍營想透過遍地烽火的罷免，作為2022年大選前的練兵，再加上萊豬公投，如法炮製2018年的顛覆手段。民進黨莫忘2018大選慘痛教訓，全面執政的本土政府，不能過於拘泥於形式上的民主假象，許多事是可以行政命令、行政法令果決處理的。縱容反讓藍綠慘痛惡鬥延續，徒耗廢國力，浪費資源。

在綠營本區高雄鳳山，一個荒謬的罷免，還有5萬5千多同意票，民進黨政府亦不能不警覺。社會氛圍以及國際形勢是瞬息萬變，全民應提高警覺，執政者更應拿出擔當，全面體檢，全力戰鬥，若因循舊章，恐難應對新局。