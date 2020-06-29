在美華人民主團體2020年6月27日舉辦多項活動，為被中國政府拘押18年的王炳章博士，以及其他至少數百名政治犯吶喊，中國民主黨洛杉磯委員會舉辦行為藝術活動，用 「與王炳章博士同囚 」、「為王炳章背負十字架 」的肢體和實物表演，抗議中共對他的非法囚禁，並為所有政治犯吶喊。圖／擷自美國之音影片

在美華人民主團體6月27日舉辦多項活動，為被中國政府拘押18年的王炳章博士，以及其他至少數百名政治犯吶喊。他們同時呼籲，在中國剷除獨裁與極權，實現民主和自由。

十八年前的6月27日，中共建國後首位在北美獲得博士學位的公費留學生，王炳章博士因致力於在海外組建中國的民主黨派，推動和發展中國民主事業，在越南被中國政府綁架，後被以「為台灣從事間諜活動和組織領導恐怖組織」等罪名，獲判無期徒刑，一直被囚至今。

星期六上午，中國民主人權聯盟組織「為王炳章博士禱告」的線上活動。王炳章博士的兒子、哥哥和姐姐等親屬，以及美加和歐洲等地的許多知名民運人士參加活動，並分享了關於王博士的點點滴滴。

民主中國陣線副主席盛雪說，王炳章對中國民主事業的見解深邃，同時具有不同凡響的號召力，以及制定計劃和執行計劃的卓越能力。可能正是因為這些超凡的魅力和能力，他成了中共的眼中釘。

與會者指出，1982年在加拿大獲得醫學博士學位的王炳章，曾經受到中共的重視，是中共的座上賓；不過，他為了追求普世理想而放棄了個人唾手可得的榮華；他為了實現中國人民的正義而失去了自己的自由。

為王炳章博士禱告的線上活動譴責中國的 「良心犯現象 」，呼籲結束落後的專制獨裁政體，還自由於每位公民。

在「人道中國」等機構的追踪和記錄下，300多人的中國「良心犯」的名字和關押地點在活動上被逐一宣讀，歷時20分鐘，許多活動參與者禁不住潸然淚下。

與會者指出，值得關注的是，這些目前的在囚者不過是 「有幸 」被記錄下的；那些沒有被記錄、從來沒有被公開關注過的，其名字只能是目前無法解答的謎。

同一天下午，在中華人民共和國駐洛杉磯總領館前，中國民主黨洛杉磯委員會舉辦行為藝術活動，用 「與王炳章博士同囚 」、「為王炳章背負十字架 」的肢體和實物表演，傳達對王博士遭遇的感同身受，抗議中共對他的非法囚禁，並為所有政治犯吶喊。

中國民主黨洛杉磯委員會主席陳維明說：「中共原本希望王炳章這樣的精英在西方學得一技之長之後，回到黨國為之效勞；但是，沒有想到，王博士不僅學到了西方的醫學技術，更是掌握了西方的自由和民主價值觀…… 」

民運人士段先生說：「王炳章是中國海外民主運動的領袖，也是一面旗幟。看到他這樣的遭遇，我們都應該站起來做點什麼。 」

為本次行為藝術活動出錢也出力的耿冠軍對美國之音說：「一月份就開始從國內採購囚衣，加上定制『釋放王炳章』的橫幅等，花了不少時間和精力，自己也出了錢。但是，為了王炳章，做這一切都很值得。 」

扛起沉重十字架的女生關曉旭告訴美國之音：「（十字架）是很重，但是，這一點點不足以代表王炳章在獄中的苦難。 」

王炳章是海外第一個民運組織「中國民主團結聯盟」的創立者；他後來還參與創立過「中國自由民主黨 」和「中國民主正義黨」等組織，並擔任職務和積極參與活動。在他被中共囚禁的18年中，海外民運組織從來沒有停止過對他的聲援和營救。