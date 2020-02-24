與其他國家比起來，台灣防疫可圈可點，民眾認定陳時中團隊功不可沒。柯P挑戰陳時中是扣分，這種事情再出現幾次，他就沒戲唱了。圖／台北市政府提供（資料照）

台北市長柯文哲近期因為武漢肺炎第24例和中央疫情指揮中心指揮官陳時中槓上，柯文哲稱「我也不知道在哪？」一般民眾只覺得柯P與衛福部長陳時中之間出現衝突，而不清楚詳細的內容。副市長黃珊珊則出面強調自己是北市總指揮，更表示：「我沒有告訴他，他怎麼會知道？」蔡壁如則說，可能是衛福部長陳時中壓力太大，之前柯文哲說出收留地點，陳時中也不高興，她認為還是要由防疫中心統一對外說明，會比較好。

地方政府首長與部會首長發生衝突並沒有甚麼大不了，政治人物與柯P發生衝突的人多的是，尤其是獨派人士最喜歡攻擊柯P，認定他不是「藍」的，而是「紅」的。在這一次市長選舉前，獨派人士甚至於表示，寧可讓丁守中當選也不能讓柯P上榜，因為丁守中是「藍」色的，而柯P卻是「紅」的，可是選舉結果卻是柯P獲勝。

曾經有獨派人士感嘆，柯P及民眾黨甚麼事都沒做，卻可以獲得150萬張的政黨票，反而下功夫從事政治運動的台獨政黨被選民冷落。台灣居民號稱有七成以上認定自己是台灣人，不是中國人，可是支持傳統台獨政黨者相當少，反而被獨派歸類為紅色的柯P有很多人支持，獨派人士也因此感嘆，表示不清楚原因所在。

認定台灣是一個國家不代表認同台獨

傳統台獨是針對外來政權而產生，政治民主化之後，各族群平等參政，一般民眾心目中已沒有外來政權，獨派人士硬要說台灣仍然被外來政權統治，與多數民眾的想法差距太遠，獨派人士的影響力因而每下愈況。至於認為自己是台灣人，不是中國人，不代表認同傳統台獨，而是有濃厚的國家觀念，認定台灣是一個國家，與傳統台獨還有一大段距離。

柯P被獨派人士劃歸為紅色人物，只有傳統台獨會排斥他，一般民眾不會，因為一般民眾只有國家觀念，缺乏傳統台獨的思想。至於他「甚麼事都沒有做」的問題，獨派人士所說的當然是指台獨運動，柯P的確沒有從事台獨運動，但其他事他還是照常運作，沒有「甚麼事都沒做」的問題。至於民眾黨可以獲得150萬政黨票，代表這些支持者同時厭惡藍綠兩個政治勢力。

柯P吸收的就是對藍綠感到厭惡的民眾，可以預見的，中國國民黨的國家定位台灣人不能接受，加上其內鬥嚴重，10年內應該爬不起來。民進黨在沒有對手的情況下掌握大權，權力與腐化是一體兩面，只要民進黨一腐化，柯P就有揮灑的空間，但基本條件是自己不能犯錯，否則一樣被選民淘汰。

陳時中廣受民眾喜愛，其原因與政治無關，而是民眾覺得他戰戰競競的保衛台灣人。武漢肺炎讓台灣人恐懼，與其他國家比起來，台灣的防疫可圈可點，一般民眾認定陳時中團隊功不可沒。柯P也太過於白目，挑戰陳時中自己會受傷，除非挑戰的是陳時中真正的缺失，問題是民眾並不覺得陳時中有缺失。柯P挑戰陳時中是扣分，這種事情再出現幾次，他就沒戲唱了。