法輪功學員7/21在台灣集會遊行控訴中共持續迫害。圖／擷自美國之音，張永泰攝

據報導，來自30個國家的六百多名現任和前任立法議員發表聯合聲明，要求中共立即停止迫害法輪功，停止21年來對法輪功「系統性的殘酷」迫害。

來自北美、歐洲、亞太、拉丁美洲以及中東的280名現任、54名前任聯邦政府官員、272名州級議員，聯合簽署了這份聲明，聲明寫道：「敦促中國（中共）政府尊重國際規範……立即停止迫害法輪功，無條件釋放所有被關押的法輪功學員及其他良心犯。」

他們認為，法輪功有益於身心健康，只因會員數目超越中共，所以被政治迫害，可見中共是一個沒有自由民主與人權思維的邪惡政黨，如同以前的國民黨就是如此。

中共是流氓政權

如今國民黨已經被迫民主化，內心還是不服氣，繼續亂國，有候選人涉嫌論文抄襲被抓包，還怪東怪西，就是不怪自己，說小英的「國家機器」整她，一如以前的草包韓。

中國政府不僅迫害法輪功信徒，近年來還不時威脅台灣人，強迫台灣人認同一個中國，否則以武力逼統，可以說是一個流氓政。誰怕誰?台灣人可不是吃素的，絕對有捍衛自己主權與生活方式的決心。

總之，無論是中國的文革或台灣的白色恐怖，都證明國共兩黨都是邪惡的，其領導人都想當皇帝，欺善怕惡，戕害人民，毫無自由與民主思想，應該都要被掃入歷史的灰燼中。