作者指出，濫用公權力產生冤案，不僅是個人心靈的創傷，更造成社會集體的傷痕。2015年刑事訴訟再審制度之變革，才讓蘇炳坤案有平反的機會，經過四次「非常上訴駁回」及四次「再審駁回」之後，蘇炳坤終於在2018年8月8日得到平反。圖／擷自台灣人權促進會臉書

在司法節（1月11日）前夕，細讀《被搶劫的人生—蘇炳坤從冤枉到無罪的三十年長路》（2020年11月出版），發現平冤究責的「修復式正義」觀念，以及對於司法改革的期盼。由於2015年刑事訴訟再審制度之變革，為蘇炳坤案打開平反的契機，在四次「非常上訴駁回」及四次「再審駁回」之後，2018年8月8日再審成功得到平反。

該書第198頁提到，羅秉成先生（行政院政務委員）認為，蘇案是三十多年前的舊案，但正視並處理這樁案件對現在具有指引效果，可讓人認真思索司法在面對冤案的態度應該是什麼。他特別提到周盈文審判長在宣判時（按2018年8月8日）說蘇案是「冤案」，而不是一般使用的「錯案」這個字眼，真的很不容易。

查1996年11月21日發生劉邦友血案、1996年12月3日發生彭婉如命案，當時統治當局帶動與論風向，進行宗教掃黑。1996年12月19日發生了太極門冤案，該案之刑事案件部分已於2007年7月13日獲得平反，受害人也分別得到冤獄賠償。

而由該刑事案件衍生的稅務冤案，民國80、82〜85年度部分已經獲得解決，只有民國81年度部分，尚未獲得解決，行政訴訟「再審」制度之司法高牆為其主因之一。目前，很不幸地，受害人太極門財產卻遭到法務部行政執行署拍賣了，如此政府公然搶奪民產，實在不公不義。

濫用公權力造成社會集體傷痕

2020年聯合國人權日論壇—從太極門假案檢視租稅正義、信仰自由之人權普世價值（2020年12月10日），吳志光（輔仁大學法律系教授）發表「行政訴訟再審制度之檢討」論文指出，「而相較於刑事訴訟，行政訴訟確定判決在實務上卻無從依行政程序法第117條請求撤銷，以及依第128條申請行政程序重新進行的前提下，其再審事由自有依刑事訴訟法修法精神予以檢討之必要。」，同時以太極門81年度綜合所得稅處分之行政訴訟確定判決為例，論述行政訴訟法第273條第1項第13款規定之僵化與不合時宜，應予適當變革，以符合公平正義及法治國精神。

本人發現濫用公權力產生冤案，不僅是個人心靈的創傷，更造成社會集體的傷痕，只要一天不處理，歷史就會不斷重演，太極門冤案已進入第25個年頭，尚未平反，令人遺憾。依羅秉成先生曾說：要司法「認錯」不易，「認冤」尤難。平心而論，太極門案是明顯的冤案。因此太極門冤案要得到「修復式正義」，唯有依靠人民的力量來持續奮戰。不過太極門弟子們的多方面努力，恐難以移開此高牆，祈請冤案救援律師出身的羅秉成先生，對於太極門冤案關注一下吧。



太極門冤案已進入第25個年頭，尚未平反，令人遺憾。2020.6月太極門弟子到新竹執行署要求政府發揮公平正義的良心，退回1992年度錯誤稅單的強制執行，還他們一個清靜的練功地。圖／擷自Global People Daily News臉書