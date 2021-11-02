兩蔣時期中國國民黨搞到與世界各國斷交，外交休克半世紀後，終於美國國務卿布林肯表示：台灣應有意義的參與國際體系，副助卿華自強（Rick Waters）：台灣頻頻被排除在聯合國活動外，是因為中國錯誤使用二七五八號決議案，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。外交部長吳釗燮也終能踏上歐盟訪問，並於捷克、斯洛伐克發表演說，除感謝其捐助台灣疫苗外，更爭取歐盟各國支持。

當台灣在國際關係大步前進時，國民黨與中共口徑一致，立委陳以信竟要外交部長速回立法院接受質詢。黨主席朱立倫連演都不演了，竟高喊：「抗中保台的立委一個個都要罷掉。」國共聯合制獨手段越發粗殘。

蔡政府為安撫這群舊勢力，取道「中華民國台灣」，雙十還以軍機載著黨國旗升空，自由時報主筆胡文輝專欄以〈敵機鄰空下，慶雙十，中華民國、台灣，同國一命〉一文呼應總統。然國民黨人能知所反省與時俱進？能同國一命？看，國民黨前發言人胡文琦投書自由廣場：〈促進轉型正義與和解作為下，台灣社會為何會越趨兩極對立？蔡總統能否從此次陳柏惟遭罷免結果，得到啟示？〉看來中國國民黨骨子裡根本沒有民主基因！蔡政府的綏靖路線，表象團結實則姑息。

外交休克半世紀後，美國國務院決定將處理台灣參與國際組織議題上最為棘手的聯合國二七五八號決議案，此刻國民黨仍炮口對內，國共合體猶堅持「九二共識、一中各表」，裡應外合、分化內部。

民主當然要深化本土耕耘，自由則須追求獨立自主；我們期待國家正常化，然國民黨永遠以黨的利益為先。蔡總統是第一位大方承納「中華民國」的民進黨主席，只是施政五年半，結合中華民國和台灣，為達和解共生安撫手腕的綏靖路線，看來是蹉跎時日。

聰明的越共曾提出一句外交箴言：親美亡黨，親中亡國，似乎也能用於觀察國內政黨戰略之抉擇，國民黨在黃復興舊勢力的綁架下，不願亡黨，就緊抱親中路線；民進黨政府不想亡國，堅走親美大道。中美對峙日趨白熱化，美國大力挺台，我們唯有認清國民黨的基因，戰勝它，徹底擊垮親中勢力，完成國家正常化，才能達到和解共生、同國一命！

復辟勢力的反撲一直以來都是殘狠的，蔡政府深刻理解「親中亡國」，則須拿出戰鬥力，不被其所羈絆，以台灣國家之名走出去。對內若無法一步到位，何妨改弦易轍，以彰顯台灣主體意識的「台灣‧中華民國」作為過渡期。台灣品牌既本土化也國際化，未來終能以「台灣」國名參與國際組織，甚至加入聯合國，在這之前也請思考「台灣‧中華民國」替代「中華民國台灣」，將台灣置於前，作為國家之路新里程的宣示。