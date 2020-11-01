川普總統四年來政績的功與過

綜觀川普四年來的政績，最大的貢獻是（1）扭轉季辛吉半世紀以來美國的「傾華政策」，使美國每年大約損失3600億的貿易逆差，並結合自由世界，對抗獨裁的共產中國。（2）透過川普女婿的穿針引線，讓以色列與阿拉伯數個國家，從新建交，這是歷任美國總統都做不到的事。（3）因為台灣在防疫方面，是世界的模範生，因此派美國的衛生部長阿札爾訪台取經，順便向台灣民主先生李登輝致敬；同時不久又派主管經濟發展的副國務卿柯拉克來跟台灣的財經部會首長，商討美台未來的經濟合作，最後也參加了李登輝前總統的告別式。台美關係目前確實處於最好的時代。（4）降低美國的營業稅，因此在疫情發生之前，美國的失業率一度降到最低，股市也上揚，但是今年3月，中國病毒，橫掃全美，使失業率達到30％，讓川普經濟政策前功盡棄，難怪他會那麼痛恨「China Virus」。（5）在美墨邊界建築萬里城牆，這點表示他提出的政見，説到做到的個性。但是這件事，也使來自墨西哥的拉丁裔美國人引起反感，不一定有利他的連任。

至於川普四年來的缺點，以我中立客觀的立場來看，有（1）砍掉不少CDC預算，防疫無力，而且不聽專家忠告，以致美國人武漢病毒的得病者與死亡者，均居世界第一。美國本來是最自由的國家，現在因為疫情蔓延，美國變成最不自由的國家之一，在南加州教會、書店丶電影院，圖書館和音樂廳幾乎都關門，祗有超市有開，人們祗能每週到超市購買生活必須品，其他時間必須待在家裡，連親友的家裡也很少去，全美都籠罩在low-grade depression氣氛中。難怪一位平凡黑人（弗洛伊德）被警察用暴力勒死，竟引發全國性的暴動。（2）川普從未譴責「白人至上主義者」，增加美國社會的暴力傾向。（3）退出巴黎防止全球暖化組織，而且完全忽視全球暖化（Global Warming）的問題。同時對北約軍事聯盟組織津津計較，使美國失去在國際組織的領導地位。（4）美國槍枝氾濫，川普強烈支持憲法第二條擁槍權，使美國不斷的發生槍擊案，每年大約有三萬人死於自已美國人的槍桿下。NRA（美國槍枝協會）給川普與共和黨議員大量政治捐款也許有關。（5）川普要讓「美國再度偉大」，習近平也有「中國富國強兵之夢」，為了要做世界第一的老大，兩國必然會引起衝突，尤其是習近平的「一帶一路」更有建立「經濟帝國主義」的中國夢。 雖然中國在聯合國口口聲聲說：不稱霸、不霸凌人家，但卻天天派飛機來騷擾台灣，本來台灣疫情控制得宜，是全球人人羨慕最幸福的國家，習近平卻見不得台灣人在享受幸福，不必要地不斷天天派出軍機來騷擾台灣，大量浪費兩國的金錢，事實上這些錢用來幫助兩岸武漢病毒的受害者多好，用來振興兩國的經濟才是正道。



作者認為，川普要讓「美國再度偉大」，習近平也有「中國富國強兵之夢」，雙方可能為要爭做世界老大，必然會引起衝突。圖／擷自川普推特

美國應該如何防疫：防疫學台灣

（1）重建CDC系統，由防疫專家取代政客來主導防止武漢病毒工作：

川普總統已經決定2021年7月退出WHO，每年可以省下美金5億的年費，這批省下的錢，可以用來加強美國疾管局「CDC」的人才及設備，以優厚待遇徵召50位優秀的防疫專家，每人負責一個州的防疫工作，由他來取代各州州長，統籌每州的防疫系統。正如台灣由衛福部長陳時中團隊主導一切，防疫工作方面，總統、行政院長、經濟部各部會祗是扮演輔佐角色。

（2）舉行國際性的防疫專家大會：決定全國性強制規定（一）公共場所必須戴口罩（二）吃東西前必須勤洗手（三）公共場所必須保持距離。這三項台灣早就做到，美國在上週，白宮首席顧問Dr.Anthony Fauci才開始建議，全國必須在公共場所一律戴口罩，但是川普仍然在質疑戴口罩的好處，拜登如果當選，應該會接受Dr.Fauci的建議。

（3）編列特別預算，讓所有出現症狀的武漢病毒病人，例如血氧濃度降到93％，稍微有呼吸困難者，馬上免費施打川普總統的治癒三寶（抗體雞尾酒療法、Remdesivia、皮質類固醇），並且補充適當的營養劑，很多病人，必須裝上呼吸器才施打Remdesivia，太遲了，才會沒有效果。目前美國武漢病毒的死亡率大約是2.5％，相信用總統級的治療方式，死亡率會降低很多。

（4）學習台灣，成立「口罩國家隊」，嚴格實施公共場所一律戴口罩，否則罰500美金（例如台灣）目前已經證明，有戴口罩的國家例如台灣、香港、新加坡、日本、韓國等國家，得病率和死亡率都少很多，相反的普遍沒有戴口罩習慣的歐美國家，其得病率和死亡率都高出很多。除外應該成立「測試劑國家隊」生產5到15分鐘內就能查出病毒存在的測試劑，CDC也應該成立「病毒治療國家隊」，把最好的治療藥物儘早發現，並且告知世界各國醫院。

（5）目前美國唯一比台灣進步的是：疫苗的研發比較快，目前有三家大藥廠（Pfizer、Johnson＆Johnson、Moderna）已經進入到第三期大規模人體試驗，預計明年春天應該會有武漢病毒疫苗出來；台灣也有三家藥廠進入第二期人體試驗，預計明年夏天會有本土疫苗產生。雖然共產國家蘇俄和中共都聲稱有疫苗出來，但是因為他們的公信力不足，歐美國家都還沒有人敢施打共產疫苗。



川普與拜登，誰會是下任白宮的主人？。圖／擷自公視新聞影片

誰會是下任白宮的主人？

總統選舉祗剩下最後五天，今年總統競選空前的激烈，己經有七千萬人以上參加通訊投票，包括川普夫婦和拜登夫婦都已經投完票，顯然投票率會增加很多，加州和紐約州雖然是美國人口最密集的地方，但是因為是民主黨的自由派大本營因此兩黨候選人都不會在最後一個月來這兩州競選，但是這兩州富人不少，特別是矽谷、好萊塢、華爾街是三大美國財富集中之地，競選人缺錢時，就會想到這兩州募款，因此南加州世紀大飯店，常常扮演美國總統競選最後募款之地。

因為美國幅地廣大，做總統需要體力，因此50～70歲之間的身心健全的人，來做美國總統候選人比較適合，今年這倆位候選人，都太老了，一個是經常自以為是的嚴重自戀狂者，世界以他個人為中心，用推特來治國的川普總統，另一位是已經有輕微老人失智症現象以及家族貪腐問題的前民主黨副總統拜登，他們二人在第一次總統大選辯論會，像是二位老人像小孩子在吵架一樣，公認是美國有史以來，讓人印象最差的一次總統候選人辯論會，讓美國的民主制度蒙羞；第二次總統辯論會，川普收歛很多，拜登猛攻川普防疫無力，才會使美國人武漢病毒得病率及死亡率都是世界第一，如果他當選總統，他會尊重專家意見，鼓勵全國人民戴口罩；川普則猛攻拜登二兒子杭特拿中國和烏克蘭人的不義之財，辯論結果，至少大家看到拜登辯才無礙，掃除了大家對他老人失智症的疑慮，因此除了Fox 電視台認為川普大勝之外，其他自由派所有電視台都認為拜登是蠃家。目前美國的武漢病毒變本加厲，每天至少有七萬人以上證明確診，700人以上死亡，這點對川普非常不利，因此美國人直接＆間接的武漢病毒受害者，大部分會投給拜登。但是川普對中共強硬，四年來通過不少有利台灣的法案，加上中共見不得台灣人防疫成功，享受比較自由幸福的生活，因此整天派飛機來騷擾我們，根據BBC的民調，亞洲，13個國家中，袛有台灣人最支持川普連任，其他12國則希望拜登當選。

自從1978年成為美國公民後，我是忠實的自由派民主黨人，因為亞裔台美人要在WASP為主流的共和黨出頭天非常困難，目前臺裔台美人分別在加州和紐約有二席眾議員，今年台美人楊安澤（Andrew Yang，1975-）競選民主黨總統候選人，居然在20多位候選人中，衝到民調第四名，甚至有能力，一天就募得600000美金。美國已經有黑人總統歐巴馬，不久的將來，台美人成為美國總統並非不可能的事，但是只會產生在民主黨，不大可能產生在共和黨。今年總統川普給每個美國人1200美元「紓困救難金」很可能是受台美人Andrew Yang 的影響。因此每次美國總統選舉，我都亳無例外地投給民主黨總統候選人，2016年我也是投給希拉蕊，但是今年如果我有機會在南加州投票的話，我大概會生平第一次投給共和黨候選人的川普。雖然我不喜歡川普驕傲的態度、白人至上主義、他的擁槍政策、防疫政策失敗等，但是他的聯合民主國家，對抗中共政權的政策是對的。五十年前為了體驗「自由的滋味」，到美國行醫並且聴世界級水準的音樂會，但是今年也同樣為了體驗「自由的滋味」以及欣賞貝多芬和馬勒的音樂會，我在5月底就回來台灣，目前似乎祗有台灣在慶祝貝多芬250週年以及馬勒160歲週年慶，為了「自由」和「音樂」，我算是第一次放棄做美國公民的權利，不會返加州投票。

2016年希拉蕊雖然輸了總統大位，但是在加州就贏得三百萬票，因此即使我們返加州投票給川普，川普也絕無可能會贏加州55張選舉人票。如果拜登輸了，相信他會像過去高爾與希拉蕊，承認敗選和平落幕。但是如果川普以些微差距敗選，以川普勢在必得的個性，加上最高法院保守派的優勢6:3，選舉官司有可能沒完沒了，這是所有美國人民最不願看到的現象，天佑台灣和美國，祈求這次美國總統大選，能和平落幕，不管誰贏，我們都以虔誠的心，祝福他能早日控制武漢病毒，並且繼續支持抗中的政策與路線。（2020年10月30日完稿於台灣淡水）