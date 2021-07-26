●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

阿富汗在31個省施行宵禁以對抗塔利班。

以色列25日首度直航摩洛哥。2020年12月兩國宣布關係正常化。

伊朗新任總統Ayatollah Raisi積極改善與沙烏地阿拉伯關係，表示雙方已準備重啟大使館。

伊拉克總理Mustafa al-Kadhimi表示伊拉克不再需要美軍對抗伊斯蘭國，美軍撤離時間表視本周談判結果而定。

日本

準備發行紙本的疫苗護照，航空公司煩惱未能數位化有礙國際旅遊復甦，日本顯露政府缺乏數位化思維的根本問題。

南韓

首個與塞班島的旅遊泡泡低調於24日開始，反應平平。

澳洲

澳洲聯邦證券評比顯示，塔斯馬尼亞島連續6季是全澳經濟表現最好的一州。

馬來西亞

沙烏地阿拉伯支援馬國抗疫，提供醫療設備與100萬劑疫苗。馬國疫情嚴重，總染疫人數破百萬。

越南

25日收到美國300萬劑莫德納疫苗，自美國收到疫苗總數達500萬劑，駐美大使並表示還會收到更多。

泰國

阿斯特捷利康向泰國保證每月可依承諾供給500~600萬劑疫苗。

緬甸

軍方自泰國邊界的Singkhon隘口攔截水果夾帶走私口罩。

阿富汗

在31個省施行宵禁以對抗塔利班。

巴基斯坦

外長Shah Mahmood Qureshi 與中國外長於成都會議，宣示5點計畫，合作共同避免阿富汗內戰擴散。

英國

每日新增染疫人數降回3萬以下，最新一波疫情反彈可能已經見頂。

法國

反防疫抗爭群眾在巴黎與警方衝突。

德國

災民抱怨未能得到充分警告，許多災民只聽到警報，斷電地區甚至因警報斷電無法鳴響。

義大利

薩丁尼亞島野火延燒4000公頃，400人撤離。

西班牙

加泰隆尼亞野火延燒1200公頃，夏令營撤離。

葡萄牙

法國西南野火燒毀500公頃，破壞通往西葡的輸電網路，西葡兩國電力供應受影響，西班牙減少2350百萬瓦發電容量，葡萄牙減少1000百萬瓦，兩國電網防衛機制啟動，造成區域斷電。

俄羅斯

海軍建軍325周年，普丁於聖彼得堡參與閱兵，閱兵陣容還包括伊朗、巴基斯坦、印度軍艦。

比利時

迪南在10天前造成比國37死的西歐大暴洪中倖免，卻在24日2小時大雨後，街道成為湍流，幸無人傷亡。

挪威

隕石飛越挪威南部，大量民眾拍到天上火球，可能墜落在首都奧斯陸附近。

美國

允許5國公民申請政治庇護：緬甸、索馬利亞、敘利亞、委內瑞拉、葉門。

加拿大

墨西哥消防員抵加國，協助對抗英屬哥倫比亞野火。

巴西

咖啡產地米納斯吉拉斯州霜害使咖啡期貨價大漲。今年以來咖啡已經因為巴西旱災與哥倫比亞情勢不穩而漲了6成。

以色列

25日首度直航摩洛哥。2020年12月兩國宣布關係正常化。

沙烏地阿拉伯

防空部隊攔截葉門胡塞叛軍發射的1枚彈道飛彈與3架無人機。

阿拉伯聯合大公國

阿布達比將降低創立企業費用至1000迪拉姆，減少94%。

土耳其

古爾邦節結束返回車潮造成多起交通事故共46死341傷。

伊朗

新任總統Ayatollah Raisi積極改善與沙烏地阿拉伯關係，表示雙方已準備重啟大使館。

伊拉克

總理Mustafa al-Kadhimi表示伊拉克不再需要美軍對抗伊斯蘭國，美軍撤離時間表視本周談判結果而定。

衣索比亞

安哈拉州呼籲所有青年武裝對抗提格雷軍。

卡達

外長Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani訪美後，25日立即訪伊朗。

突尼西亞

全國抗爭攻擊執政黨復興黨辦公室。

福和會官方網頁：www.fratwn.org 福和會之友Facebook粉絲頁