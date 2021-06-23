「簡訊實聯制」對確診者或疑似確診者的疫調至為重要，但由於會讓人民的行蹤毫無隱私可言，必須建立在政府承諾絕不挪用至其他用途的保證，才能促使民眾願意配合。中華人權協會指出，最近有投書指警方利用「簡訊實聯制」內容搜證，相關爭議引起包括疫情指揮中心、刑事警察局、NCC等各機關回應，強調「簡訊實聯制」資料庫未被利用，一切合法。

中華人權協會指出，民無信不立，中央政府既已承諾「簡訊實聯制」僅供防疫使用，則無論出於何種防疫外的目的，都不能做為超過紅線的理由，否則不啻成為引蛇出洞的陰謀，本會要強調即使對嫌疑人也應遵守這個承諾，因為政府所行使乃是非正常狀態下的權力。因此就張法官所經歷的本案而言，縱然法官已核發「通訊監察書」，警方得以取得通聯及內容，但是一般1922簡訊地點只有代碼，警方如何得知地理範圍及位置？只要涉及比對「簡訊實聯制」資料庫，本會即認為不當利用「簡訊實聯制」資料庫，而違反政府承諾。

「簡訊實聯制」對防疫的重要性建立於人民的信任與自願配合，中華人權協會本會呼籲政府約束執法同仁，勿越執法紅線，遏止公務員斲傷政府誠信；法院對於「簡訊實聯制」所取得或衍生的證據，應認為違反正當法律程序，而不得作為認定犯罪事實之證政府行使的既是非正常狀態下的權力，所作的承諾就必須認真對待，沒有任何便宜行事的空間。