美國派人來台軍事演訓交流 ，中國國防部叫罵：「這是挑釁! 」這不是挑釁，而是防止中國對台挑釁！圖為中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強。圖／擷自中國國防部網站

是誰挑釁？

美國派人來台軍事演訓交流 ，中國國防部叫罵：「這是挑釁! 」

答曰：這不是挑釁，而是防止你們對台挑釁！

教習近平得諾貝爾和平獎的方法

只要發表聲明：

1.樂見美國衛生部長訪台。

2.樂見美台建交。

3.宣佈進一步要促成台、中建交，互派大使，台海雙邊建立兄弟之邦。

這不用花什麼成本，保證習近平獲諾貝爾和平獎。（如果這樣沒有得獎，我負責賠償同額獎金）

（以上純屬癡人說夢。倒是台灣應制憲正名，有以待之）

中國是「日不落國」

瑞士警告要凍結中國官員資產！一百位中國人存款合計七萬八千億！這讓我想起「偉大的中華民族」，堪稱「日不落國」！當然我是就他們的海外存款而言。

誰價值是非錯亂？

郁慕明不滿李前總統以「國葬」厚葬，批評說：台灣真是個是非價值錯亂的地方。

答曰：最黑白不分、價值錯亂的人，就是現在這些罵人價值錯亂、是非不分的人，以及他的祖國。

這些人過去曾經發誓要消滅共匪，現在卻親共媚共！唯中共馬首是瞻。

而且這群人分不清，全世界最價值錯亂的地方，就是他們的祖國—用軍艦、飛機繞台挑釁，卻罵我們挑釁；用武漢病毒危害世界，卻說病毒來自他國；實施終身職的專制極權，卻自稱是「世界最民主的國家」....！

有志氣的退伍軍人

退伍軍人協會說：「李登輝葬五指山是玷汙革命軍人英靈安息聖地」。

好啊！這麼有志氣？那就請你們快回來繼續革命，也不要跑去北京聽訓、肅立聽「義勇軍進行曲」！

江啟臣的認知

江啓臣罵民進黨的貪腐是結構性的！

哇哈哈！陳超明、廖國棟...什麼時候加入民進黨的？哈哈哈...還有林益世、賴素如、劉松藩、張榮味、朱安雄、王又曾、王玉雲、伍澤元、何智輝、施治明、傅昆萁......一大堆唸不完的人也都加入民進黨哩！哈哈哈哈....。

本黨永無貪污

關於貪污指控，中國國民黨的答覆有兩條：

1.本黨永無貪污！

2.萬一本黨出現貪污，請參考第一條。

誰才是棋子？

美國衛生部長來台訪問，有一個什麼聯盟的成員在松山機場外抗議，高喊「我們不做美國棋子」、「美國部長滾出台灣」。

請問：你們第一句話是在罵蔣介石嗎？

中共的棋子，才該滾出台灣！



美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）。圖／擷自Alex Azar推特

洪秀柱眼紅

洪秀柱看到美國衛生部長來台訪問，眼紅酸語說：「他來台灣能做什麼？」

你當年怎麼沒有問你們蔣公：「讓那麼多美軍駐在台灣做什麼？」保證妳九命怪貓都不夠槍斃！

利台措施判準法

凡是會讓習近平、馬英九、柯文哲、陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭、江啟臣、趙少康、郁慕明、韓國瑜、洪秀柱、張安樂、邱毅、蔡正元、張亞中、唐湘龍、董智森、黃智賢、李來希、王炳忠......這幫人不高興的措施，大概都是對台灣有益的措施。（把王炳忠小朋友列在這裡，太抬舉他了！他該謝謝我）

世界稀有的人

台灣內部有一群這樣的人，為世界罕見，試以對聯明之：

身在台灣，卻拒絕認同台灣

心懷祖國，但不願定居祖國