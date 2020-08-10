是誰挑釁？
美國派人來台軍事演訓交流 ，中國國防部叫罵：「這是挑釁! 」
答曰：這不是挑釁，而是防止你們對台挑釁！
教習近平得諾貝爾和平獎的方法
只要發表聲明：
1.樂見美國衛生部長訪台。
2.樂見美台建交。
3.宣佈進一步要促成台、中建交，互派大使，台海雙邊建立兄弟之邦。
這不用花什麼成本，保證習近平獲諾貝爾和平獎。（如果這樣沒有得獎，我負責賠償同額獎金）
（以上純屬癡人說夢。倒是台灣應制憲正名，有以待之）
中國是「日不落國」
瑞士警告要凍結中國官員資產！一百位中國人存款合計七萬八千億！這讓我想起「偉大的中華民族」，堪稱「日不落國」！當然我是就他們的海外存款而言。
誰價值是非錯亂？
郁慕明不滿李前總統以「國葬」厚葬，批評說：台灣真是個是非價值錯亂的地方。
答曰：最黑白不分、價值錯亂的人，就是現在這些罵人價值錯亂、是非不分的人，以及他的祖國。
這些人過去曾經發誓要消滅共匪，現在卻親共媚共！唯中共馬首是瞻。
而且這群人分不清，全世界最價值錯亂的地方，就是他們的祖國—用軍艦、飛機繞台挑釁，卻罵我們挑釁；用武漢病毒危害世界，卻說病毒來自他國；實施終身職的專制極權，卻自稱是「世界最民主的國家」....！
有志氣的退伍軍人
退伍軍人協會說：「李登輝葬五指山是玷汙革命軍人英靈安息聖地」。
好啊！這麼有志氣？那就請你們快回來繼續革命，也不要跑去北京聽訓、肅立聽「義勇軍進行曲」！
江啟臣的認知
江啓臣罵民進黨的貪腐是結構性的！
哇哈哈！陳超明、廖國棟...什麼時候加入民進黨的？哈哈哈...還有林益世、賴素如、劉松藩、張榮味、朱安雄、王又曾、王玉雲、伍澤元、何智輝、施治明、傅昆萁......一大堆唸不完的人也都加入民進黨哩！哈哈哈哈....。
本黨永無貪污
關於貪污指控，中國國民黨的答覆有兩條：
1.本黨永無貪污！
2.萬一本黨出現貪污，請參考第一條。
誰才是棋子？
美國衛生部長來台訪問，有一個什麼聯盟的成員在松山機場外抗議，高喊「我們不做美國棋子」、「美國部長滾出台灣」。
請問：你們第一句話是在罵蔣介石嗎？
中共的棋子，才該滾出台灣！
美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）。圖／擷自Alex Azar推特
洪秀柱眼紅
洪秀柱看到美國衛生部長來台訪問，眼紅酸語說：「他來台灣能做什麼？」
你當年怎麼沒有問你們蔣公：「讓那麼多美軍駐在台灣做什麼？」保證妳九命怪貓都不夠槍斃！
利台措施判準法
凡是會讓習近平、馬英九、柯文哲、陳玉珍、吳斯懷、葉毓蘭、江啟臣、趙少康、郁慕明、韓國瑜、洪秀柱、張安樂、邱毅、蔡正元、張亞中、唐湘龍、董智森、黃智賢、李來希、王炳忠......這幫人不高興的措施，大概都是對台灣有益的措施。（把王炳忠小朋友列在這裡，太抬舉他了！他該謝謝我）
世界稀有的人
台灣內部有一群這樣的人，為世界罕見，試以對聯明之：
身在台灣，卻拒絕認同台灣
心懷祖國，但不願定居祖國
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