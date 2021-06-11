美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）星期四（6月10日）與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行視訊對話，討論雙邊經貿關係。

美國貿易代表辦公室當天發布的一份新聞稿表示，戴琪在對話時強調了美台貿易與投資關係的重要性，並解釋拜登政府「以工人為中心」的貿易優先任務。戴琪還表示，美國將繼續在多邊組織中就共同關心的問題與台灣合作。

新聞稿宣布，美台雙方將在未來幾個星期內舉行美台《貿易暨投資架搆協定（TIFA）》下的第11次會議。

恢復美台《貿易暨投資架搆協定》下的經貿諮商一直是台灣蔡英文政府對美外交的重要目標之一。

《貿易暨投資架搆協定》是美台1994年簽署的雙邊經貿對話平台，輪流在華盛頓和台北舉行。雙方首次的經貿諮商於1995年舉行，至今已經舉行了十次會議。由於當時台灣禁止進口美國含有萊克多巴安（俗稱「瘦肉精」）的豬肉，自2016年起雙方的經貿諮商就一直停擺至今。今年1月蔡英文政府頂住國內各方壓力開放美豬進口，顯然為美台恢復經貿諮商掃平了道路。美國國務卿布林肯上周一（6月7日）在國會作證時透露美國要跟台灣舉行貿易對話，已經暗示美台恢復《貿易暨投資架搆協定》下的經貿諮商已經指日可待。

台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中在接受台灣中央社採訪時表示，第11次TIFA會議預計將討論雙邊關注的議題，包括供應鏈安全、碳排放等環境保護議題、勞工權益福祉、數位經濟以及新科技演進下的知識產權和商業秘密保護等。鄧振中表示，討論的議題細則還需要雙方諮商後才能最後確定。

美國貿易代表辦公室的新聞稿指出，這次美台貿易主管的視頻對話是在美國在台協會和台灣駐美國經濟文化代表處的主持下舉行的。台灣駐美代表蕭美琴出席了這次對話。

據了解，由於新冠疫情仍未平息，即將恢復的美台第11次TIFA諮商將採取視頻的方式舉行。