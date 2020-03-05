中國武漢肺炎（COVID-19）疫情蔓延，中國官方今（5）日公布，新增確診病例139例，新增死亡病例31例，全部都在湖北省，累計確診病例達8萬409例，累計死亡已突破3000，增加至3021人。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例143例。

當日新增治愈出院病例2189例，解除醫學觀察的密切接解者6584人，重症病例减少464例。

截至3月4日24時，中國31個和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬5352例（其中重症病例5952例），累計治愈出院病例5萬2045例，累計死亡病例3012例，累計確診病例8萬409例，現有疑似病例522例。累計追踪密切接觸者66萬9025人，尚在醫學莧察的密切接觸者3萬2870人。

湖北新增確診病例134例（武漢131例），新增治愈出院病例1923例（武漢1426例），新增死亡病例31例（武漢23例），現有確診病例24085例（武漢2萬1050例），其中重症病例5788例（武漢5342例）。累計治愈出院病例4萬479例（武滿2萬6316例），累計死亡病例2902例（武漢2305例），累計確診病例6萬7466例（武漢4萬9671例）。新增疑似病例67例（武漢61例），現有疑似病例315例（武漢247例）。

3月4日0至24時，新增境外輸入確診病例2例（浙江2例）。截至3月4日24時，累計報告境外輸入確診病例20例。