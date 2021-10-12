2015年「朱習會」朱立倫以史無前例的「同屬一中」定義「九二共識」，讓台灣徹底「一中化」。左起：朱立倫、習近平。圖／擷自公視新聞影片2021.9

朱立倫當選中國國民黨主席之後，以「不怕被染紅」的中國代理人之姿，迎戰由前主席江啟臣所留下「罷免陳柏惟」的第一戰。只是「罷陳」江朱是完全不同的策略思考，前者為補選黨主席凝聚力的而戰；後者是為「反台獨」消滅台獨勢力而戰。

因此，可以看出朱立倫傾全黨之力，將國民黨選舉傳統暗黑的手法，以鋪天蓋地的抹黑、造謠、潑屎的烏賊戰，企圖贏得建立首戰的灘頭堡，以對中共習皇帝展現國民黨在台灣的紅色戰鬥力。

中共押寶的紅色代理人，在2013年習近平剛掌權即開展兩岸新的佈局；北京對台統戰的對象已從傳統台商、退將、深藍人士轉移到青年世代。當國民黨榮譽主席連戰率團赴北京，與中共總書記習近平見面前，涉台高層就特別交代，指定要見到兩個人：一位是星雲法師，另一位是高育仁。

「朱習會」朱立倫提出「同屬一中」

由此，中共涉台部門早已透過高育仁在朱立倫身上下工夫；屬於知識藍的朱立倫在其岳父高育仁的引介下，果不其然，成為繼連戰之後下一個國共合作的頭號人物。

2015年「朱習會」在中國北京人民大會堂登場，美聯社（Associated Press）報導「朱習會」時，稱朱立倫是終極統一的路線。但朱立倫回應稱有的媒體斷章取義、惡意扭曲，強烈抗議相關報導，隨後美聯社撤下稿件。然而「朱習會」朱立倫以史無前例的「同屬一中」定義「九二共識」，這連馬英九都不敢說的話，讓台灣徹底「一中化」，顯示朱立倫狡詐的一面！

2021年再度重掌中國國民黨主席的朱立倫，若是說朱立倫已非「昔日吳下阿蒙」的話，那麼現在時機已經成熟，共產黨頭子習皇帝的加持，已將國民黨「異化」百毒不侵的邪黨。據了解，朱立倫新主席上任，除了積極強化中央黨部的火砲隊伍之外，國民黨更首度在地方黨部也設置對外政治攻防的火力陣容。摩拳擦掌發揮中國共產黨的「鬥爭文化」，貫徹習近平「要勇於鬥爭，不信邪、不怕鬼。」的理念。

以此觀之，朱立倫率領全黨罷免陳柏惟，這戰無關乎陳柏惟問政能力，而是陳柏惟、林昶佐兩個人早就被中共鎖定為「極端台獨份子」，是國共兩黨所欲除之而後快的對象。這是朱、習不斷重申「堅決反對台獨勢力」的主張，朱立倫必須打贏這一戰，不惜「共毀」台灣的焦土戰略，甚至危害台灣民主自由的根基的第一戰。

只是「人在做天在看」。當蔡英文總統10月10日宣示台灣未來的定位論述時，中國國民黨還在忙於內耗鬥爭，必將為台灣人所唾棄！朱立倫當選表示「民進黨要開始擔心了」，但真正要擔心的應該是中國國民黨！