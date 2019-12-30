有人說，選戰選到現在，會贏就會贏，會輸就會輸了，可是群眾心理很微妙，也有幽暗離奇的一面，雖然蔡英文民調領先，投票結果没有出來之前，選舉結果仍然是一個未知數！圖／畫面擷自韓國瑜臉書1229台中造勢直播影片

選戰已經進入倒數計時，國民黨總統候選人韓國瑜的民調始終落後總統蔡英文，可是網路上出現不少的言論，認為「不能小看韓國瑜」、「韓國瑜穩了」、「韓國瑜將會逆轉勝」，相關訊息被轉傳在批踢踢、臉書、Line社交群組，令人不禁問道：韓國瑜的選情真的穩了嗎？

韓國瑜昨天在台中舉辦造勢晚會，全天下雨，現場泥濘、積水，不過難掩韓國瑜支持者熱情，國民黨台中市黨部估計，晚會開始前，現場座位已經坐滿，估計人數超過7萬人。

台灣制憲基金會副執行長張俊龍在臉書上發文說，造勢晚會上集聚了苗中彰投農業縣市的群眾，這些人獲得政治訊息的管道來自統媒及街坊意見領袖，與都市選民有很大的區別，一旦耳語動員加上略施小惠，其動員力量不可小看，戒慎、戒慎！

民進黨昨天晚上也在雙北市分別舉辦「下架吳斯懷之夜」晚會、景美國中操場舉辦英雄聯盟晚會、板橋區溪北公園舉辦「2020溪崑要贏造勢晚會」，因為下雨的關係，動員明顯受到影響，與韓國瑜的造勢晚會相比，在拉抬選情上，氣勢明顯差了一截。

前日本駐台代表沼田幹夫本月22日在日本東京發表演講，對蔡、韓兩個人的人格特質與治國理念有所評論。他認為：蔡有能力、堅毅力和清廉，可惜的是缺乏像「教主」般的號召力；而韓國瑜的特質則完全相反，雖然他制定政策、行政能力極弱，但「韓國瑜不管跟誰見面都很謙虛、低姿態，讓人感覺很舒服，且談話也相當有趣，忍不住就會被吸引，這種能力不容小覷。」

他的這席話，讓泛藍陣營與統派媒體如獲至寶，大做文章，大肆突顯韓的優點，抹煞其「制定政策、行政能力極弱」的缺失，而這幾個月以來，中天、中視、中時等「旺旺三中」淪為一言堂，全面動員，成為韓的「輔選」工具，已經到了淋漓盡致的程度，應該對韓國瑜選情穩定，發揮了不小的作用。

如果光是由「三中」的報導，所得到的資訊，一定會認為「韓國瑜是贏定了」，這種偏頗的報導，卻深入泛藍陣營的民心，有位韓的支持者在網路上表示，「韓國瑜真的有口才，個人魅力很強，必須承認聽他講完話，情緒被煽動起來的時候會恨不得立刻起身，然後把選票投韓」，對照沼田幹夫的談話，不得不承認，韓國瑜的煽動力作用確實很大。

有人說，選戰選到現在，會贏就會贏，會輸就會輸了，可是群眾心理很微妙，也有幽暗離奇的一面，雖然蔡英文民調領先，投票結果没有出來之前，選舉結果仍然是一個未知數！