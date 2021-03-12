門諾基金會新城工作站與佳民國小合作「老幼共學」課程，讓長者們與小學學生一起上課，推動生命教育、銀髮友善，如今已順利邁入第三年。本學期「老幼共學」在3月11日開學，是寒假與過年後的第一堂課。

佳民國小一年級班導師翁書慧表示，經歷過一學期的相處長輩們與小朋友建立極佳關係，因此在本學期一開學，小朋友就主動問說：怎麼沒看到阿公、阿嬤來上課？可以感受到小朋友非常期待與長輩一同上課。

本學期「老幼共學」第一堂課安排長輩與小朋友們一起製作彩繪並製作小陀螺。完成作品的小朋友們爭相與阿公、阿嬤們「比賽」旋轉陀螺，教室中充滿歡笑，平時陪伴上課的門諾基金會張嘉芬督導，也加入遊戲擔任評審。

佳民國小游彥中校長表示，他從一開始就對新城工作站提議的合作非常期待，他深感認同「老幼共學」的理念，也認為這樣子非一次性的長期課程，可以讓孩子從生活中，學習了解、體諒長者們，知道他們行動會比較緩慢不便等，強化對銀髮族的友善與理解。而且在課程設計安排上，也設計以靜態為主的美術勞作，適合讓大、小朋友協力製作完成。



本學期「老幼共學」在311開學，也是經歷寒假與過年後，小朋友與老寶貝們上的第一堂課。圖／門諾基金會

門諾基金會新城工作站與佳民國小的合作，原先將課程僅安排在小學二年級，如今因應新課綱及課程規劃，一年級小朋友也加入一堂「老幼共學」的課程。每當長輩們要從一年級教室移動到二年級時，一、二年級的小朋友們還會通力合作，除了一起牽著阿公、阿嬤的手，協助他們穩健、安全的走路到隔壁教室外，也會幫忙老師們搬送長者們的課桌椅，這些舉動充分展現他們照顧長輩們的熱情。



小朋友與長者一起玩陀螺、比賽，玩的不亦樂乎。圖／門諾基金會

如今「老幼共學」課程已邁入第三年，曾參與過課程的三年級、四年級的小朋友們還會趁下課時間，來跟阿公、阿嬤打招呼，可見透過課程所建立的感情依舊深厚。一年級的吳同學也分享說：「我好喜歡跟阿公、阿嬤一起上課！因為他們都會陪我們玩遊戲！」可見大、小朋友真的能夠成為彼此的學伴與玩伴！門諾基金會新城工作站期望能繼續與佳民國小合作，共同推動世代共好、為社會之中的銀髮友善氛圍助一分力。



門諾基金會新城工作站與佳民國小合作「老幼共學」課程，讓長者們與小學學生一起上課，互相學習與陪伴。圖／門諾基金會