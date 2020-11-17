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每日國際焦點

中國主導下，15國15日於河內簽署RECP，中國與東協10國以外，再加上日本、南韓、紐西蘭、澳洲。越南表示RECP區域包括3成全球經濟、3成全球人口，可接觸22億消費者。RECP簽署是中美貿易角力下中國的一大進展，但詳細哪些種類產品對哪些國家減免關稅，尚待日後各國談判討論。

波蘭、匈牙利抵制歐盟2021-2027預算與復甦基金，因歐盟預算法規定要遵守歐盟法治才能取得預算，此為針對波匈兩國，兩國嚴重反對。奧地利則表示連結預算與法治有其必要性。1.8兆歐元將因此動彈不得。

摩爾多瓦總統大選由親歐的前世界銀行經濟學家馬婭·桑杜勝出。桑杜勝選代表親俄派落敗，親俄派擔憂親歐勢力增長會使得摩爾多瓦終被羅馬尼亞吞併，不過普丁仍恭賀桑杜當選。

衣索比亞提格雷戰事難民增加至2.5萬，歐洲與非洲國家施壓要求停火和談，但衣索比亞總理阿比稱會很快結束戰事。衣索比亞空軍轟炸提格雷首都默克萊。提格雷領袖敦促聯合國與非洲聯盟譴責衣索比亞總理阿比揮軍攻擊提格雷。然而美國譴責的卻是提格雷攻擊厄立垂亞。

中國

主導下，15國亞太國家15日於河內簽署RECP，東協10國以外，再加上日本、南韓、紐西蘭、澳洲。越南表示RECP區域包括3成全球經濟、3成全球人口，可接觸22億消費者。RECP簽署是中美貿易角力下中國的一大進展，但詳細哪些種類產品對哪些國家減免關稅，尚待日後各國談判討論。

日本

外長表示與北韓持續非公開會談解決核武問題。

巴基斯坦

數千抗爭者抗議法國諷刺漫畫，要求與法國斷交，與警方發生衝突。

菲律賓

民答那峨島15日發生6.1級地震。

波蘭、匈牙利

抵制歐盟2021-2027預算與復甦基金，因歐盟預算法規定要遵守歐盟法治才能取得預算，此為針對波匈兩國，兩國嚴重反對。奧地利則表示連結預算與法治有其必要性。1.8兆歐元將因此動彈不得。

德國

起訴埃及裔德國公民為埃及從事間諜活動。

摩爾多瓦

總統大選由親歐的前世界銀行經濟學家馬婭·桑杜勝出。桑杜勝選代表親俄派落敗，親俄派擔憂親歐勢力增長會使得摩爾多瓦終被羅馬尼亞吞併，不過普丁仍恭賀桑杜當選。

亞美尼亞

外長為戰敗停火辭職。

保加利亞

反對鄰國北馬其頓的入歐談判。

祕魯

總統遭彈劾下台後，引發大抗爭造成2死，使得接任的代理總統，也就是發起彈劾的議長，15日也宣布辭職下台，陷入憲政危機。

衣索比亞

提格雷戰事難民增加至2.5萬，歐洲與非洲國家施壓要求停火和談，但衣索比亞總理阿比稱會很快結束戰事。

衣索比亞空軍轟炸提格雷首都默克萊。

提格雷領袖敦促聯合國與非洲聯盟譴責衣索比亞總理阿比揮軍攻擊提格雷。

美國譴責提格雷攻擊厄立垂亞。

卡達

外長表示與以色列建立正常化關係，雖然會危害巴勒斯坦建國的努力，但是決定邦交是各國的國家主權。

蘇丹

俄羅斯總統普丁下令國防部長簽約於蘇丹建立海軍物流基地。

伊拉克

大規模處決吊死21名恐怖份子與殺人犯。

伊朗

首都德黑蘭加油站爆炸，1人受傷。

福和會官方網頁：www.fratwn.org