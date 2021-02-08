新聞標題【民報】十分鐘知天下 2021/2/7-8
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十分鐘知天下 2021/2/7-8

福和觀點

 2021-02-08 11:05
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

中國發佈〈國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南〉針對性打擊中國網路巨頭。

印度發送阿斯特捷利康疫苗至阿富汗、柬埔寨、蒙古、太平洋島國，進行疫苗外交，與中國別苗頭。

喜瑪拉雅冰川崩解，衝破水壩，造成暴洪，沖走水電廠，席捲下游，125人失蹤。

翁山蘇姬澳洲籍經濟顧問遭軍方逮捕。

中國

發佈〈國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南〉針對性打擊中國網路巨頭。

緬甸

民眾害怕倒退回軍政時代，抗爭反政變。

翁山蘇姬澳洲籍經濟顧問遭軍方逮捕。

緬甸封鎖網路，網路流量大減至54％。

印度

發送阿斯特捷利康疫苗至阿富汗、柬埔寨、蒙古、太平洋島國，進行疫苗外交，與中國別苗頭。

喜瑪拉雅冰川崩解，衝破水壩，造成暴洪，沖走水電廠，席捲下游，125人失蹤。

Twitter拒絕配合印度封鎖帳號。

馬來西亞

逮捕30名羅興亞偷渡客。

菲律賓

南達沃省發生規模6.3地震。

印尼

洪水沖進蠟染工廠，導致洪水變成紅色。

英國

出口歐盟自脫歐後大降68%。

瑞士

與歐盟雙邊條約多年僵持，歐盟強硬表示談判已結束，不會重啟爭議條款談判。

西班牙

警方逮捕地中海偷渡人蛇集團。

美國

拜登政府將推翻川普將葉門胡塞派軍列為恐怖組織的決定，理由是避免發生人道危機。

海地

總理宣稱阻止政變，逮捕20多人。

智利

警方擊斃一名街頭藝人引起暴動縱火。

以色列

文青與藝人組成「粉紅陣線」於疫情中違反防疫管制四出表演式抗爭反對納唐亞胡，納唐亞胡批評為無政府主義。

國際刑事法院稱巴勒斯坦有戰爭罪刑發生，包括以色列國防軍與哈瑪斯等巴勒斯坦武裝。美國反對此決議，納唐亞胡則斥為反猶太主義。

伊朗

站定立場要求美國先解除制裁，伊朗才回到談判。

聯合國特別大使訪伊朗討論葉門問題。

沙烏地阿拉伯

外長與美國國務卿布林肯討論區域安全、人權、葉門戰爭。

巴林

宣稱阻止恐怖份子炸掉2台ATM的攻擊計畫。

突尼西亞

工會率數千人抗爭。

索馬利亞

原本計畫要舉行30多年來首度大選，因黨派歧見而難產。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

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