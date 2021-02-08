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每日國際焦點
中國發佈〈國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南〉針對性打擊中國網路巨頭。
印度發送阿斯特捷利康疫苗至阿富汗、柬埔寨、蒙古、太平洋島國，進行疫苗外交，與中國別苗頭。
喜瑪拉雅冰川崩解，衝破水壩，造成暴洪，沖走水電廠，席捲下游，125人失蹤。
翁山蘇姬澳洲籍經濟顧問遭軍方逮捕。
中國
發佈〈國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南〉針對性打擊中國網路巨頭。
緬甸
民眾害怕倒退回軍政時代，抗爭反政變。
翁山蘇姬澳洲籍經濟顧問遭軍方逮捕。
緬甸封鎖網路，網路流量大減至54％。
印度
發送阿斯特捷利康疫苗至阿富汗、柬埔寨、蒙古、太平洋島國，進行疫苗外交，與中國別苗頭。
喜瑪拉雅冰川崩解，衝破水壩，造成暴洪，沖走水電廠，席捲下游，125人失蹤。
Twitter拒絕配合印度封鎖帳號。
馬來西亞
逮捕30名羅興亞偷渡客。
菲律賓
南達沃省發生規模6.3地震。
印尼
洪水沖進蠟染工廠，導致洪水變成紅色。
英國
出口歐盟自脫歐後大降68%。
瑞士
與歐盟雙邊條約多年僵持，歐盟強硬表示談判已結束，不會重啟爭議條款談判。
西班牙
警方逮捕地中海偷渡人蛇集團。
美國
拜登政府將推翻川普將葉門胡塞派軍列為恐怖組織的決定，理由是避免發生人道危機。
海地
總理宣稱阻止政變，逮捕20多人。
智利
警方擊斃一名街頭藝人引起暴動縱火。
以色列
文青與藝人組成「粉紅陣線」於疫情中違反防疫管制四出表演式抗爭反對納唐亞胡，納唐亞胡批評為無政府主義。
國際刑事法院稱巴勒斯坦有戰爭罪刑發生，包括以色列國防軍與哈瑪斯等巴勒斯坦武裝。美國反對此決議，納唐亞胡則斥為反猶太主義。
伊朗
站定立場要求美國先解除制裁，伊朗才回到談判。
聯合國特別大使訪伊朗討論葉門問題。
沙烏地阿拉伯
外長與美國國務卿布林肯討論區域安全、人權、葉門戰爭。
巴林
宣稱阻止恐怖份子炸掉2台ATM的攻擊計畫。
突尼西亞
工會率數千人抗爭。
索馬利亞
原本計畫要舉行30多年來首度大選，因黨派歧見而難產。
福和會官方網頁：www.fratwn.org