高雄願景館前身為高雄車站大廳，2002年為配合高雄車站地下化工程，日治時期所建的帝冠式建築車站大廳進行遷移。中博高架橋2月27日凌晨展開拆除，舊火車站大廳高雄願景館在2002年8月16日搬遷將近19年後，今年8月啟動挪移，準備重回新高雄車站內。願景館新址將是中山路與博愛路的中軸線，將可遠眺高雄85大樓，對準海港…

高雄願景館未來將配合車站全區工程及周圍都市景觀妝點，再次賦予新生命。全新的高雄車站將為歷經將近20餘年的高雄市區鐵路地下化工程，成就最後一哩路的完整。

連接高雄南北通車17年的中博高架橋走入歷史。原中博地下道連接中山路及博愛路，為辦理高雄鐵路地下化工程，遂興建中博臨時高架橋取代，於2003年5月竣工通車啟用。

2003/5中博通車啟用/高市長謝長廷

中博高架橋迄今已17年高架橋自2003年5月啟用之後，17年來成為連接南北高雄市區的重要橋樑。中博高架橋2月27日凌晨開始拆除。中博高架橋拆除作業，規劃於2月27日0時至3月8日6時完成南北引道段拆除作業。整體施工進度略有超前。

中博高架橋走入高雄歷史記憶

鐵路地下化後，將增加八個中央公園的綠地面積，整個綠地串成一條項鍊，而 #高雄車站 是項鍊中間那塊最亮麗的鑽石。

從天際線到整個城市南北的縫合，其中包括綠地、多功能公共服務空間以及高雄車站的再造。想像未來更多功能的高雄車站。帝冠式建築風格的原高雄車站也將移回正中央。

高市長陳其邁說：車站前面的那隻鯉魚，記得要找回來！除了保存歷史傳統，也朝向永續多功能發展，未來高雄新車站園區將會有現代化公共服務，包括交通、住宿、旅遊等服務將以最新高科技的方式，讓高雄車站成為高雄的新地標與城市迎賓大廳，樹立一個新的里程碑，也讓市民的生活更加便捷美麗。

※鐵道檔案文物室2018/5/8在臉書PO文

【原「高雄車站站前廣場」的紅鯉魚】

高雄車站站前廣場並沒有樹立某某人銅像，而是一尾紅色鯉魚。

這紅鯉魚是很多人的兒時記憶。

為什麼是紅色鯉魚呢？

依據解說牌的說明，高雄車站所在舊稱「大港埔」，更早前從港口搭小船經「三塊厝」可以上溯至此。這裡河中有很多鯉魚，當地人叫牠「（魚逮）仔魚」。「（魚逮）仔港」也就成了這裡最早的地名，後來台語同音轉為「大港」、「大港埔」。

1950年代，高雄政府為了紀念此地名由來，將紅色鯉魚雕像豎立於車站前廣場。

鐵工局為了保存高雄車站歷史記憶，將老車站保留遷移時，同時留下了鯉雕像，將來新車站完成時，紅色鯉魚將再度回到站前廣場。期待紅色鯉魚再度回到站前廣場！

https://www.facebook.com/1735259580081510/posts/2036559199951545/

※彩繪「大港埔」說典故「𩻸港浦」南華商圈 新興市場圖片故事

新興區早期一片荒野，舊名稱為「𩻸港埔」，北界有高雄河支流、盛產鯉魚，日據時期改稱為「大港」，所以新興區又稱「大港埔」。緊鄰捷運美麗島站、新興區舊地名「大港埔」的南華觀光商圈俗稱『新興市仔』，是許多高雄人共同的年輕記憶。商圈在高雄郵局商圈牆面完成巨型彩繪，彩繪牆面外並在整條路掛上五顏六色的鯉魚旗.彩繪「大港埔」說的正是這段故事：

民國36年高雄車站的噴水池有個紅色的𩻸仔魚(現在在願景館)這是「𩻸港浦」俗稱大港埔歷史的圖騰。在商圈施做彩繪蘊含「大港埔」風華歲月的故事。且因應當前潮流趨勢，融入COSPLAY詮釋商圈兼具傳統與現代網美景觀。

https://www.peoplenews.tw/news/8e5191b5-dfa7-4a14-84df-28f20a3d61e0