先前政府驟然宣布將實施「自費醫材上限」制度，引起各界譁然，前執政黨不分區立委林靜儀抨擊將醫材「當賊看」，網路意見揶揄房價車價政府不管，唯獨救命的醫材要予以打擊，逼使退出市場。醫界基層更爆發普遍反彈，激烈反對「醫療共產主義」。

蔡英文總統因而親自面對民怨，中止錯誤政策，衛福部於6月13日從善如流，決議暫緩實施，更於7月24日宣布無限期廢止自費醫材上限政策。然而，言猶在耳，衛福部卻於8月31日，偷襲式宣告推出換湯不換藥的管理「自費醫材極端值」，並剛宣告就立即於9月1日上路。

所謂的極端值管理，設計極其荒謬，超過平均6成者，即稱為極端值。若是學測15級分中，9級分以上就叫做極端學生，相信所有的學校與家長都會傻眼，衛福部卻可以恬然推出這樣的荒唐政策，並且在極短時間內，非得執行不可沒得商量。各界議論紛紛，懷疑其中到底有何內情。

福和會全力支持蔡英文總統全力主張台灣的民主價值，總統帶有817萬票的民意，親自承諾中止錯誤政策，然而，不具備民意基礎的不知名不肖人士，卻無視於總統的公開承諾，更不顧於衛福部已經公開宣布無限期廢止，欺上瞞下，繼續偷渡荒謬愚蠢的不當政策，是否置民選總統、防疫英雄部長的信用於無物？

若放任不肖者如此於其中上下其手，總統與部長未來任何政策或發言，還能獲得人民的信任嗎？

福和會也一貫支持蔡英文總統悍拒中國，維護台灣主權，就國家安全層級而言，福和會先前已經提出警告：各國在各領域，都發現中國濫用國家補貼滲透入侵市場，透過中國國家力量暗助壓低價格。收買不肖官員，制定逼使高價品退出市場的錯誤政策，正是中國企業入侵市場最常使用的惡質手段。

為此，各國普遍思考制定價格「下限」以排除中國勢力，台灣卻反其道而行，竟要制定上限。當前，才發生口罩「國家隊」以中國廠製品混充台灣製的事件，此案同樣是衛福部管轄，衛福部難道無法舉一反三，思考中國醫材大量入侵台灣，對台灣人民造成的健康風險與國安危機？難道不曾懷疑內部是否有遭到滲透，圖利中國低價醫材廠商，為中國入侵台灣大開方便之門。

更有甚者，欺瞞總統與部長，暗中推動這項政策的不肖人士，在推動的過程中，還使用各種民主自由國家政治上絕不容許的邪惡手段，虛假承諾然後突襲偷渡，只是其中最微不足道的一環，還將台灣真正的防疫英雄醫護人士，當成鬥爭的對象，使用分化的手段，切割各醫學會，各個擊破，逼使較弱小的學會先投降，以寒蟬手段撲滅反對言論。

台灣醫療人員勞苦功高，是台灣人民擋住疫情的功臣，卻被這些不肖者當成階級敵人，使盡各種分化鬥爭手段對付。在蠻橫、反民主的宣告一天後即實施的同時，還剛好有民間仇醫人士，在外以不實錯誤解讀來抹黑醫界，人民看在眼裡，懷疑顯然是一場裡應外合的行動。

此案過程中，種種極度惡劣的行為，讓人民聯想起香港的中共代言人林鄭月娥，一邊與香港人民虛與委蛇，用暫緩等託辭欺騙，卻又突擊式的實施反民主措施，同時用分化手法，意圖將不同抗爭組織各個擊破，更勾結無賴黑幫裡應外合，在外偷襲攻擊抗爭人民。

福和會的宗旨之一是堅決反共，主張徹底排除中共滲透，更要排除邪惡的共產主義。共產主義的基本定義與最大特色，就是「消滅生產資料私有」以及「階級鬥爭」，如今政府中潛藏的不肖者所推動的，以6成為「極端值」的可笑措施，明眼人都看得出是試圖控制一切以「消滅生產資料私有」的行為，而不肖者發起對醫界的攻擊方式，則是共產黨階級鬥爭的標準手段。

多國悲慘的歷史已經證明，共產主義的虛無破壞將摧毀國家，台灣的醫療若落入共產主義者的手中，也只有遭摧毀殆盡的下場。

福和會呼籲，蔡英文總統應清查是何人在內暗中推動、是否受到滲透、對外與誰勾結？並再度從善如流，宣布永久徹底廢止荒謬的錯誤政策，恢復總統與部長的信用，並在防疫作戰持續中，安定第一線醫護人員的軍心，持續台灣的防疫奇蹟。