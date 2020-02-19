疫情中心今天說明鑽石公主號國人返台包機事宜，指揮官陳時中(右)也表示，將評估日本社區感染及整體感染狀況，考慮是否提高日本旅遊警示。圖/擷取自疫情中心直播

日本武漢肺炎疫情持續延燒，鑽石公主號共檢疫出542例確診病例，總計19日為止共計有618人確診病例。中央流行疫情指揮中心預計在21日將鑽石公主號有意願回台的19位國人旅客以包機方式載回，指揮官陳時中也表示，正在考慮是否調高日本的旅遊警示。

武漢肺炎疫情擴充日本全境，截至2月19日中午，鑽石公主號檢疫出542例確診病例，另有檢疫官1例、救急隊員1例、厚生勞動省職員1例確診。至於日本派遣至中國武漢的5架撤僑專機中，共檢查出13例確診感染的乘客，其他還有包括觀光客的60例確診（包含1名死亡），共有618人確診病例。

由於日本疫情緊繃，鑽石公主號感染嚴重，今天開始已有500人陸續撤離郵輪。我國駐日代表處今天也前去接5位旅客前往飯店安置。

至於後續包機處理狀況，疫情中心副指揮官、衛福部次長何啟功今天下午指出，在郵輪旅客中，我國籍旅客及員工共24位，其中4位確診，今天又新增1位確診，所以預計19位可能回台。根據外交部了解，還有船上非持台灣護照，而是用別的護照去日本旅遊的國人，也希望能夠搭乘包機回台，目前包機人數尚待確認，原則上，只要是台灣國籍希望搭乘包機回來者，都會一併處理。

何啟功表示，因為鑽石公主號是一級感染區，已經500多案例確診，屬於高風險，為了嚴密防疫考量，所有搭乘包機返台的鑽石公主號國人必須再隔離14天，隔離場所是在醫院。也就是說，返台後先到醫院做兩次篩檢，二次都是陰性才轉到原來武漢包機檢疫場所。

至於包機返台時間，何啟功則說，原定19日回台，但必須向日本申請航班，最樂觀時間點21日，但目前為止，日本還沒正式回覆。

至於外傳有鑽石公主號的國人不想搭專機回來，台灣會強制嗎?指揮官陳時中表示，國人不回來也不能強押，但搭包機返台者，從日本登機後全程必須戴口罩、穿隔離衣、戴護目鏡，包機上規劃一批人員協助，下機後會量測體溫，然後由救護車直接到2到3家醫院，原則上以靠近國人居住地安排。

依照規劃，將由華航派148人班機執飛，1位醫師及3位護理人員隨行，機組員按照民航局對安全必要的配置安排。旅客以一人一排方式防止感染，也會預留空間，若有症狀必須緊急處理，發燒者移至預留特殊區塊做區隔。

除此，日本持續爆發新的感染人數，日媒體問及是否提高對日旅遊警示，陳時中則說，正在考慮要不要升級，會依據日本社區感染及整體感染數目來評估。

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