因為疫情而停辦了「2021台北國際書展」，因此，台灣文學館把原本要在書展亮相的「語我同行─多元語言與族群對話」展覽內容濃縮，原汁原味地搬到台灣文學基地呈現。並派出科技夥伴機器人「阿文」進駐在台灣文學基地「創作坊」，以華、臺、客、英、手語5種語言，介紹台灣多元語言歷史，讓民眾認識時至今日有法律保障的母語傳承、台灣文學獎長期鼓勵母語創作，認同用自己的母語說話、書寫，是一件光榮的事。

台灣文學館規劃出戶外平台、幸福草地等半開放空間，讓民眾安心觀展之餘，也能盡情享受全台北最大日式建築群的獨特文學氛圍，看書放空，跟著大樹一起呼吸，讓閱讀不停息。參訪民眾還可以由機器人在日式建築帶導覽的新奇體驗，即日起至2021年1月31日歡迎前往台灣文學基地！

在「創作坊」也能看到台文館首創的行動展模組，展示曾在台文館精彩登場的「逆旅‧一九四九—臺灣戰後移民文學展」，內容談論1949的移民文學，如果只談這一群人的鄉愁，描述的場景恐怕都在遠方；如果問另一群人對他們的印象，聽到的恐怕只剩下成見，其實，人與人之間還有更多理解及誤解的時刻、更多矛盾幽微的互動，看看外省作家們在臺灣數十年的書寫歷史，希望觀眾在文學作品之中，看到巨輪底下的人性與悲憫。



台灣文學基地是全台北最大日式建築群。圖／國立臺文館

還有19場於台灣文學基地舉辦的精選講座，同步於台文館官網臉書直播，全力放送、全心防疫，帶你感受不同母語的美。從向陽談母語和詩、聽朱宥勳與各作家說說創新文學教育、劉維瑛說客語、陳豐惠台語開講、當代原住民歌謠創作、台語RAP新時代等等，主題包羅萬象。另有文學桌遊3款遊戲「文壇封鎖中」已在1月27-28日舉辦，「農民力」1月30日、1月31日13:00-13:50；「咱欲搬佗一齣？」1月29日至1月30日每日17:00-17:50開放體驗。講座與桌遊體驗皆直接入場、無需報名，詳細內容場次請至國立 台灣文學館藝文活動平台 一覽。



行動展模組展示「逆旅‧一九四九—臺灣戰後移民文學展」，內容談論1949的移民文學。圖／國立臺文館

此外，1月29日至1月31日12:00-17:30連續3日將於台文基大樹下舉辦小市集，邀請各文學出版社設攤，包含奇異果文創、大辣出版、天河創思、鳴個喇叭、小魯文化、玉山社及高雄市出版商業同業公會等出版業者紛紛響應。活動打包、精彩可期，讓書本、文創、伴隨悠閒的心，逛逛園區的7棟日式房舍，還可以到「平安京茶事Matcha One」品嚐獨家供應的獺祭霜淇淋。

台灣文學館表示，「語我同行」展覽希望拋開文學只有單一標準語言的不當想像，歡迎民眾前往了解台灣的語言歷史以及族群共生、多元語言的環境。



2021.1.31前的台文基有戶外市集。圖／國立臺文館

台灣文學基地：100台北市中正區濟南路二段27號