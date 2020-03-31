二班「類包機」全數平安返台，中央流行疫情指揮中心今天表示，第一班定點返台專案航班153名返台者檢驗結果均為陰性，第二批類包機載回214名乘客，目前由6名醫師採檢檢體，很快就會有第一次採檢結果。

第一批類包機在29日載回153名滯留中國湖北台灣民眾，第二班定點返台專案航班於昨天晚間抵台，214名返台者均無須後送就醫，已送至國內一處檢疫所進行14天集中檢疫，檢體檢驗中，而第一班定點返台專案航班153名返台者檢驗結果均為陰性，持續於檢疫所密切追蹤健康情形。



類包機順利抵台，工作人員引導進機棚。圖/指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，昨天返台的班機大概8點20分左右上海起飛，抵達台灣是晚上9點40分左右，10點左右進到機棚，由3位檢疫官登機進行初步健康檢疫，然後下機作業，214名乘客和14名組員，乘客都有穿著隔離衣口罩面罩。



搭乘類包機國人下機接受消毒。圖/指揮中心提供

石崇良說，經過登機檢疫的3位檢疫官初步巡檢後，沒有任何發燒個案，之後開始下機進行現場作業，陸續經過發燒篩檢，跟醫療關健康評估檢疫，以及行李消毒通關，最後大約夜間11點35分左右完成現場作業登上遊覽車前往檢疫所，今天上午清晨1點9分抵達，完成入住。

石崇良指出，214名乘客中，12歲以下有57名，18歲以下80位，占37%，沒有任何發燒現象，健康情形不錯，有一名孕婦還運26週和最小兒童是10個月，都在檢疫所受到醫護人員照顧，採檢部分也在今天上午10點半左右，由6名醫師採檢檢體，很快就會有第一次採檢結果。



類包機防疫人員進駐，站在第一線守護國人健康。圖/指揮中心提供



搭載類包機國人的遊覽車準備搭載民眾前往檢疫所。圖/指揮中心提供



防疫人員消毒搭載類包機返台民眾所乘坐的遊覽車，絲毫不敢大意。圖/指揮中心提供



檢疫官仔細幫返國民眾量測體溫。圖/指揮中心提供



防疫人員收取類包機民眾的相關資料，大家都做好保護。圖/指揮中心提供



指揮官陳時中到場視察類包機檢疫情況。圖/指揮中心提供



指揮中心人員在機場掌握類包機返台相關檢疫程序。圖/指揮中心提供