「武漢肺炎」和中國脫不掉關係，加上瘟疫帶來經濟傷害，怪罪中國人，是最簡單的方法，國際上，台灣和中國傻傻分不清，這些麻煩是台灣自找的。圖／取自中國政府網

我越來越相信因果報應，善惡總有循環，瘟疫之下，中國人排斥武漢人，現在，全世界排斥中國人，所以，黃皮膚的亞洲人要小心了，出門保護好自己，避免被視為中國人，尤其是已經在海外定居，或者留學的學生，最好不要單獨出門，可以的話，就是結伴同行，因為全世界的反華聲浪正在興起。

過去，全世界都愛人民幣，現在人民幣則染上瘟疫，全球拒絕。

2月中，一位中國年輕女性戴著口罩，在紐約地鐵上遭受兩名黑人攻擊辱罵。2月23日，有一位在俄羅斯旅行的中國人，從隔離所出來後，在門口被俄羅斯人圍毆，割喉致死，同一天，四位持「車輪牌護照」入境的台灣旅客，被視為中國人之後，遭受強制隔離，俄羅斯警方多數無法分辨中國和台灣，反正就是CHINA，我曾經因此被俄羅斯公安囚禁，所以，建議你到俄羅斯之前，買一個俄語書寫的標章，掛在衣服上，寫上「我不是契丹斯基」，俄羅人自古以來，稱呼中國人為「契丹人」，簡單一句話，「我不是中國人」，可以逃過無謂的災難，俄羅斯「反中情緒」並非始於今天，在「武漢瘟疫」之下，只是更加凸顯而已，俄羅斯討厭中國的一些人，正好從武漢瘟疫中，找到發洩憤怒的出口。

中俄恩怨情仇 武漢瘟疫成洩憤出口

早在2015年，習近平推動「一帶一路」工程，經濟勢力逐漸深入舊蘇聯地盤，就開始受到俄羅斯的排斥，2018年，中國商人在貝加爾湖大肆投資，購買土地，甚至把貝加爾湖的純水也買下來，就引發俄羅斯人排華的大規模示威，普丁執政以來，因為克里米亞問題，遭受美國經濟制裁，俄羅斯為了活命，只好與中國結盟，所以，中國成為俄羅斯經濟支柱，但是，中國人對俄羅斯森林和土地的掠奪，卻成了雙方導火線，本來，中俄之間早存在恩怨情仇歷史，一言難盡，現在，又出現「武漢肺炎」，開始動搖兩國情誼，俄羅斯在中世紀也曾被瘟疫侵襲，現在「聞疫色變」，排華運動是可以預料的。

最早簽署一帶一路 義大利首當其衝

而南歐義大利，一夕間疫情爆衝，連帶使歐陸國家人心惶惶，歐洲經濟不景氣，已經拖延20年，尤其是依靠觀光收入的南歐國家，瘟疫勢必重創旅行業，而現在，最早簽署「一帶一路」協議的義大利，首當其衝，2月28日，義大利統計確診者超過600人，變成歐洲最嚴重感染國家，死亡來到17人，義大利媒體把疫情猛爆因素，歸罪於義大利境內的中國人太多，尤其是所謂「溫州幫」，根據統計，義大利境內華人人口，超過40萬人，成為第四大族群，「溫州幫」早在中國紅色鐵幕落下前，就跑到歐洲落地深根，義大利則是進入歐陸第一站，尤其是北義大利幾個城鎮，靠近瑞士和法國，很多中國餐廳皆由溫州人包辦，米蘭外圍，盤據著不少搞仿冒新潮衣服或鞋子的工廠，也被中國人佔領，長期以來，劣幣驅逐良幣，早就引發當地義大利人不滿，因為「溫州幫」喜歡拉中國親人過來，一起做事，這些低價的中國紡織工，逐漸取代本地人，義大利人失業攀高，把憤怒指向中國大量移民。

黃禍結合瘟疫侵襲 歐洲大規模排華

「武漢肺炎」從義大利北部蔓延以來，上週，杜林，普拉托都有大規模的群眾反華示威，普拉托的中國人，估計有四萬人，根據當地「薩勒諾日報」報導，一名義大利歌手法契提諾口訴，「他曾經在街上阻擋兩名義大利人攻擊一名中國婦女」，還有一位中國年輕人，為了換取小額歐元，居然在咖啡廳被圍毆，類似這種案件，已經越來越多，連菲律賓人在歐洲，也被誤認為是中國人，遭受非理性的待遇，這種反華暴動目前只是零星個案，但是，難以保證，隨著疫情一發不可收拾，歐洲的「黃禍歷史」會結合瘟疫侵襲，變成一場大規模的「排華悲劇」上演。

猶太人在歷史上，被歐洲排斥，不理性的聖經解說，把猶太人當作背叛耶穌的人，這固然是一個原因，另一個原因是歐洲黑暗宗教法庭時代，瘟疫黑死病侵襲，猶太人被掛上黑死病的帶原者罪名，反猶主義」也因此興起，歷史總是如此相似，今天，「武漢肺炎」和中國脫不掉關係，加上瘟疫帶來經濟傷害，怪罪中國人，是最簡單的方法，國際上，台灣和中國傻傻分不清，這些麻煩是台灣自找的，也在此建議，想要出國旅行的台灣人，要小心，不要被中國帶衰，當然，這段時間還是少出門為宜。