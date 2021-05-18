以巴戰爭突然爆發，震驚世界，距離上次停火才兩年。示意圖／擷自PBS News hour影片2021.5.17

2021年，注定是悲劇的一年，聖經中（四騎士）已經出現三個：戰爭、瘟疫、氣候災難，通往地球末日的條件，逐漸具足。

從去年以來，瘟疫造成地球不安，比起遭受瘟疫侵襲國家，防疫成績相對成功的台灣，還是無法倖免於戰爭威脅，乾旱以及變種瘟疫陸續侵襲，當世界關注台海，南海屬於國際火藥焦點時刻，以巴戰爭突然爆發，震驚世界，距離上次停火才兩年。

以巴戰爭並非突然，這一場導彈相互摧毀戰，還在進行，以色列天網可以攔截大部份導彈，仍然難免損傷，哈馬斯導彈至今發射三千枚，雙方死傷一百多人，美國前國務卿蓬佩奧抨擊拜登政府，處理以巴衝突，企圖兩面討好，以人道理由援助巴勒斯坦，結果卻是讓錢轉進中國，購買中製導彈。

5月16日，加薩走廊一棟大樓遭受攻擊，這棟大樓裡面住戶有半島電視台、美聯社和其他各國媒體，所以稱為媒體大樓，知情者說：以色列發射導彈之前，會預告對方，先行人員淨空，所以大樓中無人傷亡，以色列國防部說，大樓裡面是哈馬斯情報機構。

這場戰爭的開頭，是哈馬斯組織無預警發動，對以色列導彈攻擊，一天發射一千多發，以色列立即還以顏色，目前以色列坦克車，已經進入加薩走廊，展開地面鎮壓。

武漢瘟疫成以巴戰爭導火線

這場戰爭爆發原因，脫離不了武漢瘟疫，目前，巴勒斯坦確診來到三十萬，死亡三千多人，本來國民所得只有以色列十分之一，疫情一來，經濟更雪上加霜。目前，以色列有錢購買輝瑞疫苗，疫苗覆蓋率來到六成，巴勒斯坦卻沒有疫苗可打，因此，巴人認為以色列對占領區的巴勒斯坦人不公平。事實上，巴勒斯坦建國後，領土被拆成兩部分，兩個政府一個強勢，一個溫和，盤據加蕯走廊的哈馬斯一向強勢，加上伊斯蘭聖戰組織壯膽，主張武裝暴力，戰爭更無法避免。

其次，宗教仍然是導火線，在1967年六日戰爭後，東西耶路撒冷，完全被以色列控制，巴勒斯坦人仍然可以到艾格撒清真寺朝拜，耶穌的墳墓也在此地，雖然雙方共有聖地，但現實上，巴勒斯坦人要上聖地，必需通過以色列邊境檢查關卡，5月初的回教齋戒日，以色列警察以防疫為理由，禁止多人群聚，動手驅趕巴勒斯坦人，雙方開始衝突，加上以色列法院判決一場財產爭奪，巴勒斯坦人卻輸掉官司，積怨終於引爆。

理解巴勒斯坦歷史就知道，戰後，聯合國對猶太建國者或稱錫安主義，獲准在這塊上帝許諾的土地上，建立國家，一開始就設計錯誤，兩個民族原來的宗教信仰差異不談，土地分配沒有依照人口比率，偏袒以色列，終於種下衝突遠因。

1967年六日戰爭，以色列以強勢軍事力量佔領約旦河以西和戈蘭高地，巴勒斯坦人形同被軍事佔領，一百萬巴勒斯坦人選擇流亡，其中不少知名學者，在國際上控訴以色列。

1987年，12月，一個猶太人駕駛大卡車衝撞加伯利亞難民營，造成四位巴勒斯坦人死亡，引起示威行動，無法忍受以色列高壓治理的巴勒斯坦人，在難民營發動起義，以最原始的石頭、木棍攻擊以色列軍人，這場起義造成兩千多名巴勒斯坦人死亡，一百多位猶太人死亡，經過國際調停後，1993年雙方簽署〈奧斯陸協議〉。

這種平靜過了七年，2000年，當時的總理兼國防部長沙龍，到艾格撒清真寺拜訪，被巴勒斯坦人認為:此舉對阿拉不敬，於是又爆發第二次起義，這次起義中，巴勒斯坦方的武器配備，已經大幅改善，從此，以巴戰爭進入新的領域，衝突死亡也隨武器進步而擴大。

去年，川普直接力挺，籌碼壓注以色列，爭取猶太人選票，宣告以色列首都為耶路撒冷，巴勒斯坦認為自己受到侵犯，埋下這次衝突，過去巴勒斯坦是弱者，稱為起義，現在則是兩國開戰，很顯然，巴勒斯坦軍事力量還遠遠不及以色列。

老共賣導彈給哈馬斯，所以抨擊美國不正義，美國把以色列視為盟友，給了身陷醜聞的納坦亞胡，為了選舉的造勢機會，其實，這場戰爭已經變成美中兩國，中東博弈的場域。



加薩走廊戰爭的開頭，是哈馬斯組織無預警發動，對以色列導彈攻擊，一天發射一千多發，以色列立即還以顏色。示意圖／擷自PBS News hour影片