「血棉花」不只是照妖鏡，更是人性試煉，新疆維吾爾人權遭受老共迫害，國際人權組織提出證據，呼喊了十幾年，終於喊出「天下圍中」態勢。

老共一看苗頭不對，企圖搞義和團主義，抵抗西方國家，如華春瑩所說，「西方企業不要想吃中國飯，還要砸中國鍋」，意思就是「不要在中國賺錢，還要挑中國麻煩」。

維吾爾族人權問題鬧大了

新疆「血棉花」並非有無的問題，而是多少的問題，圖片就是證據，集中營的強迫勞動，當然是真的，可惜，居然還有洪秀柱之流，質疑這些指控，他擁抱老共的同時，就是拋棄過去兩蔣給他的教育，「老共是天下最邪惡的政黨」。

美中會談後，歐盟也跳出來，指責老共迫害新疆維族人權，老共氣急攻心，本來只挑最小的瑞典品牌H&M下手，因為H&M在中國市場只佔全球銷售6%，對營運影響不大，沒想到小粉紅不讀書，居然會錯意，要殺一起殺，連NIKE、UNIQLO、BOSS、愛迪達也殺了下去，還現場表演焚燒昂貴球鞋的戲碼，這些外國工廠產業鏈在中國養了數十萬員工，尤其是NIKE等於是中國體壇大金主，萬一弄到關廠，外資被迫離開，要找誰討公道，這下子，老共拿了石頭砸自己的腳，中共中央才啟動滅火。

很多台灣藝人照樣不讀書，也不看風向，為了討好老共，貪心中國市場，居然跟著瞎起鬨，自己代言這些品牌，還自己搞毀約，無疑是演藝生活自殺。

老共不願意西方國家討論新疆的維吾爾族，因為好不容易從2008年，假藉反恐任務，派出解放軍把新疆暴亂壓制，當時西方國家為了打擊伊斯蘭組織，對老共所作所為，採取睜一隻眼，閉一隻眼，事實上，維吾爾族流亡土耳其的少數年輕人，也的確加入伊斯蘭國，甚至威脅老共，所以美國也對老共強硬壓制維吾爾族人，不吭一聲，以至於讓老共更加強硬，學習希特勒，持續用集中營洗腦教育維吾爾族，搞種族滅絕。

所謂「血汗棉花」定義有兩種：第一，西方國家禁止產業界使用維吾爾族在壓迫下，所生產的棉花原料，第二，根據去年美國國會通過的「防止強迫維吾爾勞動法」，禁止產業界利用維族強迫工作。事實上，很多製造業在中國生產，就算沒有使用新疆棉花，其實也觸犯強迫勞動，如果西方進口國，認真的要嚴格追查這些成品內容，很多品牌照樣進不去西方國家，以「泰光產業」在山東的工廠為例，這家產業老闆是韓國人，在山東的製鞋廠每年製造800萬雙NIKE球鞋，排第一名，工廠裡面有600個維吾爾族勞工，他們不會說漢語，被集中關押、住宿，一律集體行動，下班後還要接受洗腦教育，出門還被公安監控。去年，這家公司已經被「無國界記者組織」釘上，並報導揭露過，泰光利用維吾爾族勞動力，很顯然是被中共政府脅迫，這些勞工被迫離開故鄉，來到山東萊西，完全失去自由，這種情況當然屬於強迫，至於，新疆阿克蘇地區的棉花採收，40%劣質棉花，可以機器採收，但是60%的高級棉花，仍然以人工採收。相較於印度，印度高級棉花也是人工採收，但是，就算薪資很低，並不列入血汗，因為，印度並沒有強迫勞工，勞工出於自願契約，很多國家在財團控制下，工資低廉是事實，例如咖啡採收工或孟加拉的皮件工人，工作環境惡劣，經常被國際人權組織批評，但是，是否是在自由情況下工作，變成評估是否血汗的條件。

中共習慣顛倒黑白

產業界或者生產國面對勞權批判，多數採取逆來順受，積極改善的態度，很少直接對著人權團體或業界反制裁，唯有中國政府直接否定這些指責，甚至認為迫害少數種族人權無罪，還把美國幾百年前對黑奴的惡劣待遇，拿來做擋箭牌，根本無視於時空已經不同，文明正在前進，這也完全顛覆西方國家的想像。

老共反應如此荒腔走板，因為新疆是老共的最痛，國共內戰時，老共欺騙所謂「五獨」地區，蒙古、西藏、新疆、香港、台灣五個想脫離帝國的民族，許諾趕走國民黨後，可以給予獨立建國機會，結果這些承諾全部跳票。

中共建政後，開始對這些地區施加恐怖治理，打擊獨立聲浪，毛澤東派「殺人王」王震到新疆，展開屠殺分離運動人士，死亡超過20萬人，百萬維吾爾人被迫流亡，蒙古也是經過同樣清洗。目前，希望內蒙獨立併入外蒙的呼聲，已經壓制下來，西藏的獨立運動，則被高原封鎖，藏人沒有護照，連離開西藏也必須申請路條，唯一流亡之路，就是挑戰高原氣候，走路到印北德蘭沙拉。

中共對邊區展開移民政策，新疆因為漢人移入，人口比率逐漸拉平，但是，語言和文化宗教差異，維吾爾族對漢族的歷史仇恨，還是無法消彌，被老共視為最難管制的地區。

新疆豐富的資源，是老共無法放棄的原因，維穩政策之下，砸下數千億人民幣大搞建設，另一方面擔心「疆獨運動」又掀起，在矛盾心態下，最怕西方國家利用漢回衝突，製造糾紛，這也是面對西方指責，中共反應如此激烈又荒腔走板的主因。



中共的職業技能教育培訓中心事實上是對維吾爾族人進行洗腦教育。示意圖／擷自公視新聞影片