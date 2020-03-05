習皇帝首席智囊王滬寧，2月26日出版《大國戰疫》，為習皇帝造神，歌功頌德 ：「作為大國領袖的為民情懷、使命擔當、戰略遠見和卓越領導力」。人民日報不定時也在頭版刊登「總書記來過我們家」的宣傳文章，歌功頌德 ，替習皇帝造神。散播勝利歡愉的精神，罔顧現實的程度，令人目瞪口呆、啼笑皆非。圖/擷取自人民網

中國人相信，中國為世界最偉大的中央帝國，有2千（他們認為5千）年的最光輝的文化。從秦始皇到習皇帝，天之子一統天下，萬民膜拜，對億萬中國人民，那是天理人道。對我們相信自由民主人權的現代人，那不是天理也不是人道， 是皇帝騙老百姓的高明騙術。

我們看不懂他們，他們也看不懂我們。我們不僅看不懂他們的四書五經，連他們的幽默感也莫宰羊，看了莫名其妙，哭笑不得。

MIC的武漢肺炎

這次爆發的武漢肺炎，土生土產的MIC（中國製造），2個月席捲全球，成為天下災難，確診超過9萬，死亡超過3千，還在節節上升。

如是天災人禍，習皇帝匿藏疫情20多天，造成災火燎中原，更燎全世界。

中國抗疫專家鍾南山都承認，各級疾控中心了解疫情，卻沒有對外發布的權力，只能逐級上報。這一體制弊端，導致新冠（武漢）病毒「人傳人」的重要資訊滯後了20天才對外發布。他說對、說錯各一半。習皇帝去年12月底就被告知疫情，1月3日他通知了美國。但是在專制中國，沒有人敢負責、敢說話，只有習皇帝到了1月20日火燒上天了，才經過人民日報透露災情。

這不是黑色幽默，是專制政治的黑暗本色。

李文亮醫師的悲劇，令人哭泣。李文亮是武漢醫院的醫生，去年年底（2019/12/30）在微信群組發表華南水果海鲜市場確診7例疑似SARS的預警，被說是疫情「吹哨人」。結果，馬上被公安叫去寫「訓誡書」，警告他「不讓你說的時候不許你說，不讓你死的時候不許你死。聽明白了嗎？」

1月10日，李文亮自己得武漢肺炎，2月7日病逝。身後有不幸感染的年輕妻子和没出生的孩子。「那美好的仗我已經打完了，應行的路我已行盡了，當守的道我守住了。從此以後，有公義的冠冕為你留存。」

哨聲嘹亮、洞徹東方

人民日報上海分社社長弘冰寫：我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷痛於你的死亡竟不是謠言。你從來和謠言無缘，却被迫因「造謠」而具结「悔過」。现在，因為不信你的「哨聲」，你的國家停擺，你的心臟停跳。要怎樣惨重的代價，才能讓你和你們的哨聲嘹亮，洞徹東方。

空谷足音，社長講了良心話，但習皇帝聽不進去，一定認為那是黑色幽默，不好笑，騙騙中國人、外國人。

習皇帝不是省油的燈。他不去武漢，卻下令建火神山醫院。1月25日動工、2月6日完工、1600病床，8日進駐病患。另外又建雷神山醫院，一樣迅速、龐大、驚人。

不管如何了草、簡陋，像監獄，不像醫院，這是巨大工程成就。不要笑。但，醫院醫護人員帶領患者跳舞、做操健身，笑聲歌聲、優美舞姿，出現在鉅大、冷冰的死亡病院。還把如是充滿習式中國幽默的場景po上網，讓世人共賞。絕對是這場世紀大悲劇中最讓人怵目驚心、目瞪口呆的中國幽默。

習皇帝要我們看到火神山是天堂，跳的是歡樂之舞，我們看到的火神山是地獄，跳的是死亡之蹈。

王滬寧的黑色幽默

可以比美的是，與我1980年代有一面之緣（他主持我在復旦大學的座談）的習皇帝首席智囊王滬寧，2月26日急著出版《大國戰疫》，為習皇帝造神，歌功頌德 ：「作為大國領袖的為民情懷、使命擔當、戰略遠見和卓越領導力」。全景式介紹「中國人民在以習近平為核心的黨中央集中統一領導下，緊急動員、齊心協力，打響疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的階段性進展和積極向好態勢。」

還有，人民日報1月5日開始，不定時在頭版刊登「總書記來過我們家」的宣傳文章，歌功頌德 ，替習皇帝造神。

該報1月20日前隻字不提武漢肺炎，到20日壓不住消息後，才勉強出現有關報導，但「總書記來過我們家」依舊占據在頭版最重要的「報眼」。1月25日至2月24日，武漢肺炎狂火燎原的時刻，王滬寧還在人民日報頭版刊登「總書記來過我們家」14次，每篇都在散播勝利歡愉的精神，罔顧現實的程度令人難以置信，簡直把習近平的每一步都當作是一個奇蹟。其荒謬黑色幽默的極致展現，豈止令人目瞪口呆、啼笑皆非？

自傲與自卑

至於引用一篇中國研究，根據講解武漢肺炎病毒的基因序列與病毒起源，硬拗說肺炎起源不是中國，是美國。習皇帝覺得「武漢肺炎」這個名稱是污名化中國，堅持世界各國要用「新冠肺炎」。罵蔡英文操作武漢肺炎搞台獨。武漢肺炎疫情延燒全球，中國外交部在3月1日竟大言不慚說，如果海外疫情進一步發展，將採取必要措施積極協助和安排中國僑民回國。等等荒誕不經的言行，族繁不及備載，都是標準的中國人自傲與自卑感（superiority and inferiority complex）作祟的黑色幽默。

我們都看得目瞪口呆，哭笑不得。（2020/03/05）